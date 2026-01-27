Chemie Leipzig hat noch nicht genug! Auch "Rodri" kommt zur BSG

Leipzig - Neuzugang Nummer sieben (!) in diesem Winter für die BSG Chemie Leipzig !

Die Leutzscher haben jetzt in der fünftklassigen Bayernliga Süd zugeschlagen und sich Rodriguez Fantozzi (18) von Türkgücü München geangelt.

Der 1,95 Meter groß gewachsene Innenverteidiger absolvierte in dieser Saison 18 der 19 möglichen Spiele, konnte den Niedergang des früheren Drittligisten (Saison 2020/21) aber nicht verhindern.

Fantozzi, Spitzname "Rodri", wurde beim TSV 1860 Rosenheim und Türkgücü ausgebildet, gehörte seit Sommer offiziell zum Profikader der Münchner, wurde sofort Stammspieler.

"Rodri ist ein junger Innenverteidiger mit guter Statur, Kopfballstärke und noch dazu Linksfuß", beschreibt Alexander Schmidt (57). "Für sein junges Alter ist er schon sehr weit, bringt richtig Ehrgeiz und Biss mit und sucht die Herausforderung bei uns", so der Trainer und sportliche Leiter.