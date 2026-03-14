BFC-Coach mit düsterer Prognose für Chemie Leipzig: "Denke, das wird der erste Abstiegsplatz sein"

Berlin - "Jetzt haben wir neun Punkte vor Chemie, ich denke, das wird der erste Abstiegsplatz sein", analysierte BFC-Dynamo-Coach Sven Körner (43) nach dem 2:0-Sieg am Freitagabend über die BSG Chemie Leipzig . Ein Satz, der die Dramatik der Grün-Weißen ziemlich gut auf den Punkt bringt.

Die BSG Chemie Leipzig braucht jetzt ganz dringend Siege wie das 2:1 gegen Chemnitz, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Alexander Schmidt (57) wollte beim direkten Konkurrenten beim Kampf um den Klassenerhalt unbedingt drei Punkte holen. Doch den Sachsen fehlte gerade in der Offensive der nötige Biss. Die wenigen Chancen, die sich ergaben, wurde sträflich liegen gelassen.

"Was willst du als Trainer sagen? Wenn du offensiv die Chancen nicht reinhaust und du dich nicht durchsetzen kannst", so der BSG-Coach frustriert bei "OstSportTV".

Sein Kapitän Janik Mäder (29) ergänzte: "Vielleicht hat uns doch etwas die Überzeugung gefehlt, uns die Chancen im letzten Drittel herauszuspielen. Aber die wenigen Chancen, die wir haben, müssen wir dann auch mit voller Überzeugung reinhauen."

Klar ist: Die Pleite war nach zwei Spielen gegen starke Gegner, bei denen insgesamt vier Zähler geholt werden konnten, definitiv wieder ein Rückschlag.

Die Chemiker stecken tief im Tabellenkeller fest. Aktuell ist es Platz 16. Der FC Eilenburg kann mit einem Sieg am Samstag über den 1. FC Magdeburg II noch vorbeiziehen und die Lage der Sachsen noch verschlimmern. "Klar, es gibt viele Szenarien - aber da wollen wir uns gar nicht auf das Spiel einlassen", so Dynamo-Trainer Körner erleichtert, dass seine Mannschaft nun etwas Abstand hat.