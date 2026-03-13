Chemie Leipzig verliert extrem wichtiges Abstiegskampf-Duell gegen BFC Dynamo

Berlin - Chemie Leipzigs Trainer Alexander Schmidt forderte einen Sieg am Freitagabend beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf der Regionalliga Nordost , dem BFC Dynamo. Stattdessen musste sich Grün-Weiß nach einer schwachen Leistung am Ende mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Eine kurze Drangphase und ein Eckball reichten dem DDR-Rekordmeister aus, um wichtige drei Punkte zu sammeln.

Chemie Leipzigs Trainer Alexander Schmidt musste nach zwei guten Spielen einmal mehr eine verdiente Niederlage hinnehmen. © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Sieben Minuten Powerplay der Gastgeber kurz vor dem Pausenpfiff brauchte es, um in Führung zu gehen. Nach zuvor zwei Halbchancen war es Leander Fritzsche, der von Valon Aliji angeschossen wurde - das Rund flog daraufhin in den Kasten (43.). Die Berliner hätten danach auch fast noch das 2:0 gemacht, scheiterten aber am Querbalken (45.+1).

Der restliche erste Durchgang ist schnell abgefrühstückt: Es war deutlich zu sehen, dass das hier das Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller war. Kaum spielerische Finesse, keine Torraumszenen, viele Zweikämpfe.

Viel zu sehr waren die Klubs darauf bedacht, bloß keinen schwerwiegenden Fehler zu machen, der zum Rückstand hätte führen können. Hauptaugenmerk lag also auf der Defensive und dort machten es beide Teams gut.

Mehr als ein paar Fernschüsse - besonders durch Nils Lihsek auf Seiten der Chemiker - gab es folgerichtig vor den erwähnten Dynamo-Minuten in Halbzeit eins nicht zu sehen.