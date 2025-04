Chemie Leipzig: Noch ein Funken mehr, und dieser Trainer würde in Flammen aufgehen

Leipzig - Seit 1. April ist Adrian Alipour (46) offiziell neuer Trainer der BSG Chemie Leipzig . Und sein erstes Spiel an der Seitenlinie ist direkt das brisante Stadtderby gegen Lok Leipzig am kommenden Sonntag. TAG24 hat sich vorab mit dem Coach unterhalten können. Und dabei war deutlich zu spüren, wie sehr der 46-Jährige bereits für seine Aufgabe brennt.

TAG24: Etwas mehr als einen Monat ist es jetzt her, seit "die Katze aus dem Sack" ist und Sie als neuer Trainer vorgestellt wurden . Was ist seither passiert? Wie ist das Gefühl, dass es jetzt tatsächlich losgeht?

Miroslav Jagatic musste im Winter überraschend den Verein verlassen, nachdem er ihn Jahre lang zuvor geprägt hat. © Picture Point / Gabor Krieg

TAG24: Ihr eigentlicher Vorgänger, Miroslav Jagatic, hat den Verein über Jahre geprägt und gelebt. Haben Sie auch Spiele von ihm gesehen? Könnten Sie sich vorstellen, in ähnliche Fußstapfen zu treten? Von den Emotionen her, scheint Ihr ähnlich zu ticken.

Alipour: Miro hat über Jahre einen fantastischen Job bei Chemie gemacht. Wenn du als Regionalliga-Trainer irgendwo sechs Jahre im Amt bist, dann kann man da nur den Hut vor ziehen. Das schaffst du nicht, wenn du keine gute Arbeit leistest.

Miro hat hier große Fußstapfen hinterlassen. Aber ich sehe es nicht als meine Aufgabe, durch seine Fußstapfen zu gehen und sie zu füllen, sondern ich werde nebenher gehen und für meine eigenen Fußstapfen sorgen. Fakt ist aber, dass die Länge der Zeit, die er hier erlebt hat, ich auch gern erleben möchte.

Und ja: Ich habe noch nie gesessen bei Spielen. Ich bin nur unterwegs. In Meppen die Coachingzone, die war schwarz, weil ich komplett "on fire" war. Hier sind die Bänke auch sehr weit auseinander. Da muss man fast gucken, dass man die Coaching-Zone für mich ein bisschen erweitert (lacht). Du kannst mich auch am Spieltag nur sehr schwer ansprechen. Ich bin dann auch gar nicht groß in der Lage, zu reden, weil ich komplett im Tunnel, wahnsinnig fokussiert und angespannt bin.

Ich bereite halt alle Spiele so intensiv vor, dass ich mir keine Vorwürfe machen muss, wenn wir mal ein Spiel nicht gewinnen. Wenn wir das Spiel gewonnen haben, ist es nicht so, dass ich mich nur freue. Ich bin mehr erleichtert, dass wir uns für die Arbeit belohnt haben. Wenn ich dann abends daheim einen Film gucken will, sacke ich nach fünf Minuten weg, weil die Anspannung komplett abfällt.