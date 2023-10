Chemie Leipzigs Mast mit klaren Zielen: "Aus der letzten Saison noch etwas schuldig!"

Leipzig - 18 Punkte aus elf Spielen, Tabellenplatz Sieben in der Regionalliga Nordost : Die BSG Chemie Leipzig ist in dieser Saison wieder richtig gut unterwegs. Findet auch Mittelfeldspieler Dennis Mast (31), der sich vor dem 1:0-Sieg gegen den FC Eilenburg zur aktuellen Situation seines Klubs geäußert hatte.

Dennis Mast (31) möchte in dieser Saison mit der BSG Chemie Leipzig gerne den Sachsenpokal gewinnen. © Picture Point / Gabor Krieg

"Wir hätten fünf bis sechs Punkte mehr haben können. Zum Anfang der Saison waren wir sehr effizient und sind gut in die Saison gekommen. Wir haben bis vor dem Spiel in Meuselwitz dann aber unsere Effizienz vermissen lassen und haben drei Spiele lang kein Tor geschossen", so der 31-Jährige im vereinseigenen Fünfeck-Interview.

Wie schon in der vergangenen Spielzeit streben die Leutzscher erneut keinen Aufstieg in die dritte Liga an. Dennoch gibt es für diese Saison klare Ziele.

Mast: "Natürlich so schnell wie möglich genügend Punkte haben, damit wir kein Stress nach unten haben und dann schauen, inwieweit wir die anderen ärgern können, vor allem auch die Großen und wie weit wir nach oben rutschen können. Ein Pokalsieg wäre phänomenal. Natürlich, was wir aus der letzten Saison noch etwas schuldig sind, sind auch Derby-Siege ein Ziel. Da haben wir dieses Jahr mindestens zwei Chancen, und die sollten wir nutzen."

Am kommenden Sonntag geht es für Grün-Weiß zum schweren Auswärtsspiel zum FC Carl Zeiss Jena. Nach dem Sieg gegen Eilenburg und dem 2:1-Testspielerfolg gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt fühlen sich die Leipziger aber bereit.