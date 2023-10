Fußballfest in Leutzsch: Fans von Chemie Leipzig und Eintracht Frankfurt feiern sich bei BSG-Sieg gegenseitig!

Leipzig - Da wurde das Spiel schon fast zur Nebensache! Am Freitagabend wurde beim Freundschaftskick zwischen der BSG Chemie Leipzig und Eintracht Frankfurt in Leutzsch ein großes Fußballfest veranstaltet. Beide Fanlager sorgten für herausragende Stimmung auf den Rängen. Der Regionalligist vergoldete den großartigen Abend mit einem 2:1 (0:0) über den Bundesligisten .

So ging es schließlich mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Umso höher muss man es bewerten, dass die Leipziger in der ersten Hälfte richtig gut mitspielten und mit etwas Glück sogar hätten in Führung gehen können. Gerade das Offensiv-Duo Marcel Hilßner und Florian Kirstein sorgten immer wieder für Gefahr.

Der Regionalligist spielte gegen den Bundesligisten richtig gut mit. Ein Klassenunterschied war die meiste Zeit nicht wirklich zu erkennen. © Picture Point / Petzsche

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde auf den Rängen alles abgefackelt, was in den letzten Jahren an Pyrotechnik noch liegengeblieben war. Und die Hausherren schien das zu motivieren, denn sie gingen absolut nicht unverdient in Führung!

Und wieder war es die Kombination Hilßner-Kirstein! Ersterer steckte auf den Hattrickschützen des letzten Spiels durch. "Kirsche" legte sich die Kugel schließlich zurecht und nagelte die Kugel mit rechts unter die Latte (47.).

Und die Gastgeber legten direkt nach. Eine tolle Flanke von Florian Brügmann landete bei Timo Mauer. Der Rechtsaußen scheiterte zunächst an Jens Krahl im Kasten. Den Nachschuss konnte er aber schließlich über die Linie drücken (54.).

Danach musste die Partie unterbrochen werden, weil der Platz durch den Pyro-Einsatz komplett vernebelt war. Die Fans gaben wirklich alles.

In der Schlussphase machte es der vermeintliche Underdog weiterhin richtig gut und hielt Frankfurt oft weit vom Kasten fern. Die Hessen wirkten oft sehr uninspiriert. So konnte das gegen motivierte Hausherren eigentlich nichts werden.

Doch kurz vor dem Ende blitzte dann doch noch einmal die Klasse der Adler auf. Nacho Ferri bediente Noel Futkeu im Strafraum. Der Angreifer schweißte das Ding humorlos unter die Latte. Danach war dann aber Schluss.