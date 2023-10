Nach Elfmeter und Roter Karte: Chemie Leipzigs Notelf schlägt den FC Eilenburg!

Leipzig - Heimsieg für die BSG Chemie Leipzig ! Die Sachsen besiegten am späten Sonntagnachmittag den FC Eilenburg im Regionalligaspiel mit 1:0 (0:0). Das Ergebnis ist besonders deshalb bemerkenswert, da die Gastgeber mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatten. Am Ende sorgte ein Strafstoß und eine Rote Karte für den Unterschied.

Mit leichtem Oberwasser für den FC ging es schließlich mit einem 0:0 in die Kabinen.

Allerdings war der Platz im Alfred-Kunze-Sportpark milde gesagt nicht im besten Zustand, sodass die Kugel nicht selten versprang und so die ein oder andere Möglichkeit verpuffte. Das dickste Ding der ersten Hälfte gehörte den Gästen. Der Kopfball von Tim Bunge nach 34 Zeigerumdrehungen landete aber nur auf der Latte des Chemie-Kastens.

Trotzdem zeigten die Grün-Weißen im ersten Durchgang eine ordentliche Vorstellung. Es war viel Tempo in der Partie. Sowohl die Eilenburger als auch die Gastgeber erarbeiteten sich Chancen und drängten auf den ersten Treffer.

Chemie konnte in der Pokalpause ordentlich Selbstvertrauen tanken, weil man Bundesligist Eintracht Frankfurt beim Test mit 2:1 schlug. Gegen Eilenburg musste Trainer Miroslav Jagatic allerdings kranken- und verletzungsbedingt auf vielen Positionen umstellen. Unter anderem feierte Jonas Janke im Kasten sein Saisondebüt. Bellot, Brügmann, Harant, Hilßner, Kirstein - sie alle spielten nicht.

Janik Mäder erzielte das entscheidende 1:0 für Chemie per Elfmeter nach 53 Zeigerumdrehungen.

Der Rasen im Alfred-Kunze-Sportpark hat schon bessere Tage gesehen. Quasi jeder Zweikampf hob gleichzeitig auch ein tiefes Loch aus.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam es knüppeldick für die Gäste. Nach einer eigentlich harmlosen Hereingabe von links verstolperte Arne Rühlemann den Klärungsversuch und legte dann auch noch Chemies Gildenberg um.

Es gab Rot für den Eilenburger und Elfmeter für die BSG! Der eingewechselte Mäder trat an und vollendete souverän in die Mitte zum 1:0 (53.).

Noch gaben die Herren in den weißen Trikots aber nicht auf. Auch in Unterzahl versuchten sie die Partie wieder an sich zu reißen und den Ausgleich zu erzielen.

Mit einem Mann weniger fehlte den Gästen aber dann doch etwas die Struktur. Die Leutzscher verteidigten konzentriert und ließen nicht viel zu. Und Debütant Janke im Tor machte ein richtig gutes Spiel und parierte den Rest weg.

Wenn man den Chemikern etwas vorwerfen konnte, dann dass sie eigene Chancen viel zu leichtfertig liegen ließen und im letzten Drittel etwas unbeholfen wirkten. So blieb es bis zum Schlusspfiff eine knappe Sache. Letztendlich brachten die Gastgeber die knappe Führung aber nach Hause.