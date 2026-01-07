Coup für Chemie Leipzig: BSG holt Ex-Dynamo als neuen Trainer
Leipzig - Nachdem Anfang Dezember Cheftrainer Adrian Alipour (47) gehen musste, hat die BSG Chemie Leipzig nun seinen Nachfolger bekannt gegeben. Alexander Schmidt (57) soll die Regionalligisten nun wieder auf Kurs bringen.
Das bestätigte der Verein am Mittwochmittag auch auf Instagram.
Der Trainer sammelte unter anderem bei 1860 München und Dynamo Dresden umfangreiche Erfahrungen, war zuletzt bei Nachwuchsleistungszentren als Trainer und in leitender Funktion tätig.
Nun kommt Adrian Alipour nach Leipzig, er unterschrieb den bis 2027 datierten Vertrag bei den Chemikern - woraufhin er nicht nur als Cheftrainer agiert, sondern gleichzeitig die Position des Sportlichen Leiters übernimmt.
Der Vorstand von Chemie Leipzig schätzt an dem 57-Jährigen unter anderem seinen aktiven Spielstil sowie Empathie und Kommunikationsbereitschaft. "Den Ausschlag gegeben hat für uns letztlich auch, wie er in den Gesprächen überzeugend dargelegt hat, dass er keine Herausforderung scheut", erklärt Gregor Schoenecker (Vorstand Sport).
Schmidt freue sich auf seine neuen Aufgaben bei dem Ostdeutschen Traditionsverein: "Zunächst gilt es, mit aller Macht die Klasse zu halten. Gelingt uns das, wollen wir hier gemeinsam etwas entwickeln, den Verein Schritt für Schritt voranbringen."
Bereits am Donnerstag wird Alexander Schmidt seine erste Trainingseinheit leiten.
