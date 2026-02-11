Chemie Leipzig schlägt auch Regionalligist souverän und wird immer stärker!

Kassel - Nächstes starkes Testspiel der BSG Chemie Leipzig ! Die Sachsen setzten sich in einer temporeichen Partie am Mittwochabend bei Südwest-Regionalligist Hessen Kassel mit 3:0 (1:0) durch. Der positive Trend der letzten Wochen geht damit weiter.

Wie schon in den Wochen zuvor machte Chemie Leipzig wieder ein starkes Testspiel. Jetzt gilt es, den Schwung auch in die Pflichtspiele mitzunehmen. © Sebastian Bloch/BSG Chemie Leipzig

Chemie-Coach Alexander Schmidt setzte beim Test exakt auf die gleiche Elf, die am Freitag Germania Halberstadt mit 4:0 besiegt hatte. Ein mögliches Indiz für eine Startaufstellung auch in der Regionalliga?

Die Gastgeber kamen auf dem Kunstrasenplatz nahe des Kasseler Auestadions zumindest erst einmal besser ins Spiel. Der erste Torschuss nach zehn Minuten war aber kein Problem für BSG-Keeper Marcel Bergmann.

In der Folge machte auch Grün-Weiß immer besser mit. Nach 23 Zeigerumdrehungen hatte die BSG aber Glück, dass der gut positionierte Jan Dahlke nur drüberköpfte.

Nach knapp einer halben Stunde deutete sich aber immer mehr ein Treffer der Gäste an. Erst vergab Stanley Ratifo knapp (27.), dann machte es Julian Bell aber kurz danach besser und verwandelte nach einem Querpass von Kay Seidemann sicher zum 1:0 (28.).

Kassel hatte jetzt viel Wut im Bauch, wollte vor dem Pausenpfiff noch zum Ausgleich kommen. Nach einer Ecke in der 43. Minute war es auch fast so weit, doch der starke Bergmann riss rechtzeitig die Faust hoch. Zuvor hatte Ratifo aber auch die Chance zum 2:0.