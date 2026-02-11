Chemie Leipzig schlägt auch Regionalligist souverän und wird immer stärker!
Kassel - Nächstes starkes Testspiel der BSG Chemie Leipzig! Die Sachsen setzten sich in einer temporeichen Partie am Mittwochabend bei Südwest-Regionalligist Hessen Kassel mit 3:0 (1:0) durch. Der positive Trend der letzten Wochen geht damit weiter.
Chemie-Coach Alexander Schmidt setzte beim Test exakt auf die gleiche Elf, die am Freitag Germania Halberstadt mit 4:0 besiegt hatte. Ein mögliches Indiz für eine Startaufstellung auch in der Regionalliga?
Die Gastgeber kamen auf dem Kunstrasenplatz nahe des Kasseler Auestadions zumindest erst einmal besser ins Spiel. Der erste Torschuss nach zehn Minuten war aber kein Problem für BSG-Keeper Marcel Bergmann.
In der Folge machte auch Grün-Weiß immer besser mit. Nach 23 Zeigerumdrehungen hatte die BSG aber Glück, dass der gut positionierte Jan Dahlke nur drüberköpfte.
Nach knapp einer halben Stunde deutete sich aber immer mehr ein Treffer der Gäste an. Erst vergab Stanley Ratifo knapp (27.), dann machte es Julian Bell aber kurz danach besser und verwandelte nach einem Querpass von Kay Seidemann sicher zum 1:0 (28.).
Kassel hatte jetzt viel Wut im Bauch, wollte vor dem Pausenpfiff noch zum Ausgleich kommen. Nach einer Ecke in der 43. Minute war es auch fast so weit, doch der starke Bergmann riss rechtzeitig die Faust hoch. Zuvor hatte Ratifo aber auch die Chance zum 2:0.
BSG Chemie Leipzig erhöht
Ähnliches Bild nach Wiederanpfiff: Kassel versuchte den Rückstand zu egalisieren, Chemie hielt gut dagegen. Trainer Schmidt tauschte mehrmals durch, brachte unter anderem Florian Horenburg und Rajk Lisinski.
Und nachdem die erste Drangphase der Hausherren überstanden war, stachen die Chemiker ein weiteres Mal zu - und wie!
Nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten gab Bell ganz stark an Julius Hoffmann weiter, der das Rund mit voller Wucht volley unter die Latte schraubte - 2:0 (53.).
In der Folge wurde noch mehrmals getauscht, was dem Spiel etwas das Tempo nahm.
Allerdings kam Grün-Weiß mit den Umstellungen gut zurecht, trug viele Angriffe vor, die schon eher zum weiteren Torerfolg hätten führen können. Doch erst in der 79. Minute klingelte es wieder. Maxime Langner war der Torschütze, der sich das kurze Eck für seinen Abschluss ausgesucht hatte.
Bis zum Schlusspfiff passierte dann bis auf einen Lattentreffer von Kassel (89.) nicht mehr viel. Ein ganz starkes Chemie Leipzig konnte einen souveränen Testspiel-Erfolg feiern.
Titelfoto: Sebastian Bloch/BSG Chemie Leipzig