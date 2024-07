Einen Tag vor dem Ligastart: BSG Chemie Leipzig verstärkt sich noch einmal!

Leipzig - Der Verein hatte es angekündigt , jetzt wurden Nägel mit Köpfen gemacht! Einen Tag vor dem Start in die neue Regionalliga-Saison hat die BSG Chemie Leipzig noch eine Verstärkung geholt.

Tobias Reithmeir (24) gehört ab sofort zum Team der BSG Chemie Leipzig. © BSG Chemie Leipzig

Wie der Klub am Freitagvormittag mitteilte, gehört Tobias Reithmeir (24) ab sofort zum Kader.

Der Abwehrmann, der bereits Zweitligaerfahrung hat, kommt von Rot Weiss Ahlen und hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

"Tobias wurde in Ingolstadt und Heidenheim fußballerisch gut ausgebildet. Als gelernter Innenverteidiger wird er unser Team in der Defensive nicht nur ergänzen, sondern auch verstärken", so Steffen Ziffert (59), Sportlicher Leiter bei Grün-Weiß.

Der Abwehrmann selbst freut sich schon auf seine neue Aufgabe: "Ich konnte Mannschaft, Trainerteam und die Verantwortlichen bereits kennenlernen und habe mich direkt wohlgefühlt. Ich bin vom Weg der BSG überzeugt und freue mich, ab sofort ein Teil davon zu sein und mit anzupacken. Wir sehen uns am Samstag!"