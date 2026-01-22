Er hat schon gegen Grün-Weiß getroffen: BSG Chemie Leipzig holt neuen Stürmer!

Leipzig - Die BSG Chemie Leipzig wappnet sich weiter für den Abstiegskampf in der Regionalliga Nordost und verpflichtet den zweiten Spieler innerhalb von 24 Stunden. Am Donnerstagnachmittag verkündete der Klub, dass sich nach Anton Bulland (20) auch Cyrill Akono (25) den Sachsen anschließen wird.

Cyrill Akono (25, r.) war zuletzt für den Halleschen FC aktiv und wird nun die BSG Chemie Leipzig verstärken. © Picture Point / Roger Petzsche

Der Mittelstürmer war bis zuletzt bei Ligakonkurrent Hallescher FC aktiv. Insgesamt kann sich seine Vita sehen lassen: Der 1,91-Meter-Mann greift in seiner bisherigen Laufbahn auf die Erfahrung aus 118 Drittligaspielen mit 23 Toren und sieben Vorlagen sowie 57 Regionalligaspielen (Südwest und Nordost) mit sieben Toren und vier Vorlagen zurück.

Spannender Fakt: Eines seiner Tore für den HFC schoss er im Duell gegen die Chemiker im November 2024.

"Ich freue mich riesig, in diesem besonderen Stadion vor dieser Kulisse spielen zu können. Ich möchte mit meinen Qualitäten dazu beitragen, dass die Mannschaft möglichst schnell wieder in ruhigeres Fahrwasser findet. Ich glaube, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann werden wir es packen", wird der Goalgetter von seinem neuen Verein zitiert.

Cheftrainer und Sportlicher Leiter der BSG, Alexander Schmidt (57), zeigte sich ebenfalls begeistert, sagte zur Verpflichtung: "Mit Cyrill Akono konnten wir einen großgewachsenen, körperlich starken Stürmer in gutem Alter für uns gewinnen, der seine Stärken schon in der dritten Liga bewiesen hat. Dazu hat er einen Top-Charakter. Er wird unserer Mannschaft sehr guttun."