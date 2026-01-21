Für den Abstiegskampf: Chemie Leipzig holt diesen ehemaligen RB-Spieler

Leipzig - Nicht erst seit den schwierigen Testspielen in diesem Winter ist klar, dass die BSG Chemie Leipzig beim Kader noch eine ganze Menge zulegen muss. Jetzt haben die Grün-Weißen Nägel mit Köpfen gemacht und den zweiten Wintertransfer präsentiert.

Anton Bulland (20) war bis vergangenen Sommer für RB Leipzig aktiv. Jetzt verstärkt er die BSG Chemie Leipzig. © Picture Point / Gabor Krieg

Am Mittwochabend verkündeten die Chemiker, dass sie Anton Bulland (20) für die Mittelfeldzentrale verpflichtet haben.

Der gebürtige Berliner wurde in der Hertha-Zehlendorf-Jugend groß, bevor er 2019 zu RB Leipzig wechselte, wo er bis vergangenen Sommer in der U19 aktiv war.

Jetzt hat der vereinslose Spieler eine neue Heimat gefunden. "Ich freue mich, jetzt bei Chemie zu sein. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Trainer und blicke positiv auf die Aufgabe hier. Ich möchte mit der Mannschaft die Klasse halten und freue mich auf die Fans", wird der U16-Nationalspieler Deutschlands vom Verein zitiert.

Der neue BSG-Trainer Alexander Schmidt (59), der im TAG24-Interview bereits angesprochen hatte, dass noch Verstärkungen kommen müssen, freute sich ebenfalls: "Anton hat uns in den Testspielen und im Training mit Spielintelligenz, Ballkontrolle und gutem Passspiel überzeugt. Man sieht, dass er eine gute Ausbildung genossen hat, technisch wie taktisch. Wir wollen ihn jetzt sukzessive an die Wettkampfbelastung heranführen, weil ihm aktuell noch etwas die Spielpraxis fehlt. Dann wird er in unserem Mittelfeld eine absolute Verstärkung sein."

Bulland absolvierte bei den Roten Bullen insgesamt 50 Pflichtspiele in der Junioren-Bundesliga und der UEFA Youth League, in denen er sechs Tore schoss und vier Vorlagen lieferte. Er wird künftig die 15 bei Chemie tragen.