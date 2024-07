Chemie Leipzig verpflichtet Neuzugang, der schon für Leverkusen und Hoffenheim spielte

Leipzig - Das Auftaktspiel der Regionalliga-Saison gegen Babelsberg (Samstag, 13 Uhr) rückt immer näher und die BSG Chemie Leipzig baut ihren Kader weiter aus! Nach der Verpflichtung von Tobias Reithmeir (24) am Freitag folgte noch am selben Tag der nächste Neuzugang.

Fabian Rüth (23) spielt in der kommenden Saison für Chemie Leipzig. © Chemie Leipzig

Die Rede ist diesmal von Abwehrspieler Fabian Rüth (23), der vom Drittligisten Rot-Weiß Erfurt nach Leipzig wechselt.

Der gebürtige Kölner hat mit seinen jungen Jahren bereits einige Stationen durchwandert, spielte Juniorenbundesliga und UEFA Youth League bei Bayer Leverkusen, bevor er über die U23 der TSG Hoffenheim den Sprung in den Profifußball versuchte.

Verletzungen machten dem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung. Es folgten Engagements bei Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Koblenz und zuletzt wieder in Essen.

Bei Chemie will der 23-Jährige nun neu durchstarten und bringt dazu einiges mit: 1,87 Meter Körpergröße, einen starken linken Fuß, Erfahrung als Linksverteidiger, Innenverteidiger und im defensiven Mittelfeld.

"Wir freuen uns, dass wir Fabian verpflichten konnten. Er ist in der Defensive flexibel einsetzbar, gibt uns als Linksfuß viel mehr Möglichkeiten zu variieren. Außerdem ist er erst 23 Jahre alt und damit mit seiner Entwicklung noch längst nicht am Ende", so Steffen Ziffert (59), Sportlicher Leiter bei Grün-Weiß.

"In den Trainingseinheiten hat er schon gezeigt, was in ihm steckt. Und auch menschlich wird er wunderbar ins Team passen."