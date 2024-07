Erfolg im Trainingslager: Chemie Leipzig schlägt Bamberg deutlich

Am Ende stand ein verdientes 4:1.

Lange Zeit hielt schließlich das Ergebnis, bis der Vertreter aus der Regionalliga Nordost per Doppelschlag in der 83. und 84. Minute durch Yusuf Dogan und Timo Mauer noch zwei Mal zuschlug.

Doch die Leutzscher steckten nicht auf. In der 27. Minute gelang durch Janik Mäder das 1:1. Nur fünf Minuten später war es Paul Horschig, der das zwischenzeitliche 2:1 erzielte.

Bereits in der sechsten Minute geriet die Elf von Coach Miroslav Jagatic durch Lukasz Jankowiak in Rückstand.

Die Grün-Weißen setzten sich am Samstagnachmittag im Test gegen den FC Eintracht Bamberg aus der Regionalliga Bayern mit 4:1 (2:1) durch.

Bevor es mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Saison geht, stehen für die Chemiker noch zwei weitere Tests auf dem Plan. Am Juli heißt der Gegner SV Lindenau 1848, am 20. Juli sind die Sachsen bei S.C. Fortuna Köln zu Gast.