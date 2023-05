Fan-Abklatschen, Choreo-Ärger, Elfer-Fehlschuss: Chemie Leipzig verpasst Sieg gegen Meister

Gegen die B-Elf der Gäste ließen sich die Grün-Weißen aber nicht aus der Fassung bringen, rannten weiter an und hatten durch Timo Mauer eine nächste Chance, der nach Steilpass aber ebenfalls nicht an Sebald vorbeikam (28.).

Während die Anhänger aufgrund dessen stimmungstechnisch im ersten Durchgang auf Sparflamme agierten, gab es Mitte der ersten Halbzeit Elfer für Chemie: Nach Foul an Mäder scheiterte aber Dennis Mast mit seinem Schuss am Cottbusser Ersatzkeeper Sebald (22.).

Während die Saison für Chemie beendet ist, stehen für Cottbus noch wichtige Partien an: Erst wartet am kommenden Samstag (12.15 Uhr) das Landespokalfinale gegen den FSV Luckenwalde, ehe es in der Relegation gegen die SpVgg Unterhaching am 7. und 11. Juni um den Aufstieg in die 3. Liga geht.