Fünf Abgänge und eine Verlängerung: Chemie Leipzig räumt auf

Leipzig - Und weiter geht es mit der Kaderplanung bei der BSG Chemie Leipzig . Nachdem bereits David Pfeil (24) und Conner Schulze (21) von dem Regionalligisten verpflichtet wurden , hat Abwehrspieler Marc Enke (22) einen neuen Vertrag erhalten. Für fünf Spieler geht es dafür nicht weiter. Sie verlassen den Verein aus unterschiedlichen Gründen.

Marc Enke (22, r.) bleibt der BSG Chemie Leipzig erhalten. © PR/BSG

"Es fühlt sich jetzt nach sehr vielen Abgängen an", erklärt der strategische Leiter Andy Müller-Papra (45). Doch es sei von Beginn an klar gewesen, dass der Verein nicht mit einem 27-köpfigen Kader (wie er in der Rückrunde bestand) in die neue Saison gehe.

Künftig nicht mehr dabei sind Maxime Langner (21) und Tom Eisfeld (19). Sie entschieden sich beide in Einvernehmen mit dem Verein für eine Auflösung ihres Vertrags.

Cyrill Akono (26) und Kay Seidemann (26) habe man ein Angebot gemacht, welches von ihnen abgelehnt wurde. Beide wollen einem anderen Verein beitreten. "So ist es im Fußball, das müssen wir akzeptieren", bedauert Müller-Papra.

Der fünfte Abgänger in der Runde ist Jean-Marie Nadjombe (24). In seinem Fall "haben wir uns dafür entschieden, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen", sagt BSG-Cheftrainer Alexander Schmidt (57).