Gedenkkick für DDR-Legende Bauchspieß geht klar an Chemie Leipzig

Spieler der Vereine 1. FC Zeitz und BSG Chemie Leipzig vor dem Anpfiff im Gedenkspiel für Bernd Bauchspieß (†85). © BSG Chemie Leipzig

Die Klubs hatten die Begegnung in Gedenken an den gebürtigen Zeitzer in dessen Heimatstadt angesetzt.

Im Ernst-Thälmann-Stadion des Tabellenzweiten der siebtklassigen Landesliga Sachsen-Anhalt Süd war natürlich eine spielerische Lücke zum Regionalliga-Nordost-Team aus der Messestadt zu erkennen.

Letztlich setzten sich die nach der Freistellung von Miroslav Jagatic (48) aktuell interimsweise von David Bergner (51) trainierten Chemiker mit 5:0 durch. Torschützen waren Stanley Ratifo (2), Florian Kirstein, Elias Oke und Tim Bunge per Elfmeter.

Bernd Bauchspieß hatte seine Glanzzeit zwischen 1963 und 1973 bei Chemie Leipzig, war Teil der legendären Meistermannschaft von 1964 und insgesamt dreimal DDR-Oberliga-Torschützenkönig.

1964 zählte er auch zum ostdeutschen Fußball-Kader während der Olympischen Spiele in Tokio. Er wurde dreimal eingesetzt, erzielte beim 4:0 gegen den Iran einen Treffer. Für die DDR-A-Nationalelf bestritt er nur ein Spiel - 1959 gegen Finnland, wo er ohne Tor blieb.