Höchste Saison-Niederlage! Chemie Leipzig lässt sich im Abstiegs-Duell abschlachten

Potsdam - Es sollte der zweite Sieg in Folge werden, es wurde eine krachend-schlimme, sogar die höchste Pleite der Saison. Chemie Leipzig hat Freitagabend mit 0:5 (0:0) beim SV Babelsberg verloren, dabei einen Elfmeter verschossen und den Rückstand auf die Filmstädter abreißen lassen.

Einmal mehr nicht zu überhören und auch nicht zu übersehen: Hunderte Chemie-Fans reisten mit nach Babelsberg. © Matthias Koch

Alle Tore fielen erst im zweiten Durchgang. Linus Queißer ergatterte den Ball, passte auf den rechten Flügel, von wo die Vorlage in die Box kam. Dort verschaffte sich Maurice Covic mit einem Rempler gegen Julian Bell die entscheidenden Zentimeter, legte die Kugel an Marcel Bergmann vorbei zum 1:0 ins Netz (51.).

Nach Wiederanpfiff kam Maxim Langner nicht an eine scharfe Hereingabe heran, verpasste den schnellen Ausgleich (53.).

Rund zehn Minuten nach der Führung war das Duell der Abstiegskandidaten schon vorentschieden: Tim Hoops verlor das Spielgerät im Mittelfeld, George Didoss setzte sich gegen Rudolf Sanin und den zurückgeeilten Hoops durch, hob die Kugel oben links in die Maschen zum 2:0 (62.).

Didoss schnürte nach Vorlage von Tobias Hasse und Luis Müller noch den Doppelpack zum 3:0 (70.). Darijan Silic versenkte später noch einen Freistoß von halbrechts in Bergmanns Kasten - 4:0 (78.). Den 5:0-Schlusspunkt setzte Jannis Lang in der 89. Minute.

Bezeichnend: Janik Mäder schoss einen Foulelfmeter drüber, konnte keine Ergebniskosmetik betreiben (83.).