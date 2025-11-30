"Kapitaler Bock" vom Chemie-Torhüter: So äußert sich Coach Alipour

Leipzig - "Sehr unglücklich" habe Chemie Leipzig das Spiel gegen den FSV Zwickau ( 1:2 ) verloren, findet Trainer Adrian Alipour (47). Noch mehr störte ihn aber ein schlimmer Fehler seines Torhüters.

Leistete sich einen Fehler, der zum 0:1 führte: Chemie-Torhüter Florian Horenburg (23). © Picture Point/Roger Petzsche

"Wir kriegen durch einen kapitalen Bock den Rückstand", äußerte sich der Coach beim MDR. Er spricht von Florian Horenburgs (23) verunglücktem Abschlag aus dem Strafraum, der flach und noch in der eigenen Hälfte bei Andrey Startsev (31) landete.

Dessen Anspiel flankte Lukas Eixler (22) butterweich in die Box, wo Lorenz Hollenbach (22) seinen Gegenspieler Cemal Sezer (29) unzureichend deckte, der ins lange Eck zum 0:1 einköpfte.

"Individuelle Fehler passieren, die kann man auch nicht abtrainieren", so Alipour, der aber auch "ein, zwei" starke Paraden seines Keepers nicht außer Acht ließ. "Wir müssen die Fehler abstellen, dürfen sie nicht zulassen."

Nach dem Ausgleichstreffer durch Torjäger Stanley Ratifo (30) per Elfmeter sah es nach einem 1:1-Endstand aus. Doch in der Nachspielzeit zog Eixler nach einem Eckball mit vollem Risiko ab und drosch die Kugel zum 2:1 für die Westsachsen in die Maschen.