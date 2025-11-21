Dusel-Dreier! Chemie Leipzig knipst das Licht im Keller an

Eilenburg - Last-Minute-Erfolg! Die BSG Chemie Leipzig hat das wichtige Keller-Duell beim FC Eilenburg mit 1:0 (0:0) gewonnen. Das erst zweite Auswärtstor der laufenden Saison führte dazu, dass man dem Konkurrenten vorerst davonzieht.

Janik Mäder erzielte das Siegtor. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche

Schlimmer geht (fast) nimmer: Mit der BSG und dem FCE trafen am Flutlicht-Freitagabend zwei der schwächsten Teams der Regionalliga Nordost aufeinander. Während die Leipziger zuletzt endlich die ersten Siege einfahren konnten, warteten die Nordsachsen seit 13 Partien auf einen Dreier.

Vor dem ebenfalls immens wichtigen Nachhol-Match am Dienstag (19 Uhr) bei Hertha Zehlendorf wollten die Leutzscher im Ilburg-Stadion den Rückstand auf die Nichtabstiegszone verringern, gleichzeitig den Vorsprung auf Eilenburg im direkten Duell auf fünf Zähler ausbauen.

Chemie, die mit fünf Wechseln im Vergleich zum bitteren 0:2 gegen Meuselwitz startete und auf die gesperrten Stanley Ratifo und Valon Aliji verzichten musste, erwischte einen guten Start.

Janik Mäder gehörte die erste Chance, er erlief einen schlampigen Rückpass von Michael Schlicht, legte sich die Kugel aber zu weit vor, wodurch Jakob Pieles zuschnappen konnte (12.).