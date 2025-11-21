Dusel-Dreier! Chemie Leipzig knipst das Licht im Keller an
Eilenburg - Last-Minute-Erfolg! Die BSG Chemie Leipzig hat das wichtige Keller-Duell beim FC Eilenburg mit 1:0 (0:0) gewonnen. Das erst zweite Auswärtstor der laufenden Saison führte dazu, dass man dem Konkurrenten vorerst davonzieht.
Schlimmer geht (fast) nimmer: Mit der BSG und dem FCE trafen am Flutlicht-Freitagabend zwei der schwächsten Teams der Regionalliga Nordost aufeinander. Während die Leipziger zuletzt endlich die ersten Siege einfahren konnten, warteten die Nordsachsen seit 13 Partien auf einen Dreier.
Vor dem ebenfalls immens wichtigen Nachhol-Match am Dienstag (19 Uhr) bei Hertha Zehlendorf wollten die Leutzscher im Ilburg-Stadion den Rückstand auf die Nichtabstiegszone verringern, gleichzeitig den Vorsprung auf Eilenburg im direkten Duell auf fünf Zähler ausbauen.
Chemie, die mit fünf Wechseln im Vergleich zum bitteren 0:2 gegen Meuselwitz startete und auf die gesperrten Stanley Ratifo und Valon Aliji verzichten musste, erwischte einen guten Start.
Janik Mäder gehörte die erste Chance, er erlief einen schlampigen Rückpass von Michael Schlicht, legte sich die Kugel aber zu weit vor, wodurch Jakob Pieles zuschnappen konnte (12.).
Regionalliga Nordost: Chemie Leipzig siegt per Elfmeter
Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Rajk Lisinski hatte jedoch der Gastgeber die dickste Gelegenheit aufs 1:0: Corvin Kosak köpfte einen Eckball auf den Kasten, der eingewechselte Jean-Marie Nadjombe kratzte das Spielgerät von der Linie (34.).
Und auch kurz vor der Halbzeit mussten die Grün-Weißen durchatmen: Jeronimo Mattmüller setzte einen weiteren Kopfball nach Ecke in Florian Horenburgs Arme (45.).
In der zweiten Hälfte mussten die Chemiker noch einige weitere gefährliche Situationen meistern, hätten aber im siebten Auswärtsspiel auch selbst endlich zum zweiten Mal treffen können: Julius Hoffmann scheiterte aus spitzem Winkel an Pieles (63.).
Das umjubelte Siegtor erzielte Mäder: Marcus Niemitz brachte Tim Bunge im Strafraum zu Fall, Schiri Jens Klemm zeigte auf den Punkt. Und der Kapitän verwandelte zum 1:0-Endstand (90.+1).
