"Keine Spaßliga!" So wollen Ziffert und Jagatic die BSG Chemie Leipzig aufpeppen!

Leipzig - Am 24. Juni startet die BSG Chemie Leipzig in die Saisonvorbereitung. Der Plan: wie in den vergangenen Jahren eine ordentliche Regionalliga-Spielzeit absolvieren. Oder geht da sogar noch mehr?

"Klar ist jedoch: Die Regionalliga ist keine Spaßliga. Jeder kann hier jeden schlagen, das haben wir oft genug gesehen. Aber natürlich will man sich weiterentwickeln, dafür ist man schließlich Sportler. Ich weiß, dass man bei Chemie nicht mit Hauruckaktionen, sondern in gesunden Schritten vorangeht. Das wird unser Weg bleiben."

Stanley Ratifo (29, r.) soll die Offensive der BSG Chemie Leipzig ordentlich aufmischen. © BSG Chemie Leipzig

Ein paar Transfers wurden aber schon unter Dach und Fach gebracht. Mit Stanley Ratifo (29), der für die Nationalelf von Mosambik kickt, wurde beispielsweise ein interessanter Mann für die Offensive verpflichtet.

Aber langfristig sollen es auch deutlich mehr Eigengewächse in den Kader schaffen.

Ziffert: "Wir wollen in der Lage sein, junge Talente zu entwickeln - dafür will ich einstehen. Überhaupt sollen alle Teams - übrigens auch die Frauenabteilung - ihre Position im sportlichen Gesamtkonzept bekommen."

Und weiter: "Junge Spieler an der Seite der erfahrenen Spieler an den Herrenfußball heranführen, sowohl auf dem Feld als auch in der Kabine - das ist uns zuletzt gut geglückt. Das wird auch so bleiben."