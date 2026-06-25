Starker Auftakt! BSG Chemie Leipzig stärker als Drittliga-Absteiger - Neuzugang trifft

Schweinfurt - Bei nicht gerade angenehmen Temperaturen absolvierte die BSG Chemie Leipzig am Mittwochabend das erste Testspiel der Vorbereitung im Sachs-Stadion gegen Drittliga-Absteiger Schweinfurt 05. Grün-Weiß war besser, ließ aber sehr viel vor dem Kasten liegen, weshalb es "nur" für ein 1:1 (0:1) reichte.

Chemie Leipzigs Neuzugang Luca Bürger machte im zweiten Durchgang das verdiente 1:1. © IMAGO / christ media

Trainer Alexander Schmidt integrierte seine Neuzugänge direkt, brachte unter anderem Tyron Profis in der Startelf.

Und Grün-Weiß legte direkt gut los, hatte in der Anfangsphase schon einige gute Chancen, um in Führung zu gehen. Beim Abschluss haperte es aber noch etwas.

Das wurde bestraft. Nach einem vermeintlichen Foul an Luis Jakobi konnte Schweinfurts Valentin Schmitt allein auf Marcel Bergmann zurennen. Die Möglichkeit ließ er sich nicht nehmen, umkurvte den Schlussmann und netzte zum überraschenden 1:0 für die Hausherren (24.).

Noch vor dem Pausenpfiff hätten die Chemiker allerdings ausgleichen können, doch das Leder wollte einfach nicht in den Kasten.

Die Teams wechselten in der Halbzeit munter durch, Chemie kam auch in den zweiten 45 Minuten besser in die Spur. Neuzugang Luca Bürger, der schon zuvor per Fernschuss aufgefallen war, brach mit seinem Schuss ins linke Eck schließlich den Bann und erzielte das 1:1 (71.).