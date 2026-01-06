Leipzigs Stürmer braucht Zeit: "Werde alles dafür tun, dass Chemie einen noch stärkeren Ratifo hat!"

Leipzig - Im Achtelfinale war Schluss! Durch ein 0:4 im Afrika Cup gegen Nigeria am Montag muss die Nationalmannschaft Mosambiks nun die Heimreise antreten. Mittendrin: Chemie Leipzigs Stürmer Stanley Ratifo (31), der jetzt aber erst einmal durchschnaufen muss.

Für den Außenseiter Mosambik war Nigeria eine Nummer zu groß. Die Männer um Chemie Leipzigs Stanley Ratifo (31, l.) mussten sich mit 0:4 im Afrika Cup geschlagen geben. © SEBASTIEN BOZON / AFP

"Ich bin nach dem 14. Dezember, nach unserem letzten Spiel gegen Greifswald, direkt in den Flieger gestiegen und in das Trainingscamp der Nationalmannschaft nach Portugal geflogen, um noch mal eine Vorbereitung für den Afrika Cup durchzuführen. Kein Weihnachtsfest und kein Neujahr mit der Familie. Ja, ich freue mich definitiv jetzt auf daheim", so der Goalgetter gegenüber TAG24.

Nach der extrem schwierigen Hinrunde war es insgesamt sicherlich kein Leichtes, im Kopf wieder umzuschalten und auf internationalen Wettbewerb zu wechseln.

In den Spielen gegen die Elfenbeinküste (0:1), gegen Gabun (3:2), gegen Kamerun (1:2) und eben gegen Nigeria habe Ratifo wieder "unglaublich viel lernen dürfen".

"Ich habe so viel Energie aufgesaugt, die ich jetzt unbedingt in mein Spiel bei Chemie einbringen muss", so der Angreifer weiter. "Wir haben eine ordentliche Aufgabe vor der Brust!"

Ein wahres Wort. Mit gerade einmal 13 Punkten nach 18 Spielen steht Chemie in der Regionalliga Nordost auf einem möglichen Abstiegsplatz. Am Montag startete das Team bereits in die neue Vorbereitung, jedoch ohne neuen Trainer oder sportliche Leitung. Die Sachsen möchten dahingehend aber zeitnah eine Entscheidung treffen.