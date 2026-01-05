Fans in Sorge: Chemie Leipzig noch keinen Schritt weiter

Leipzig - Eine Lauf- und Athletikeinheit steht am Montag beim Trainingsauftakt der BSG Chemie Leipzig auf dem Plan. Die Kicker sind zurück aus der Winterpause, wollen gemeinsam das Ziel Klassenerhalt anpeilen. Allerdings noch ohne neuen Trainer und sportlicher Leitung.

Am Montag ist die BSG Chemie Leipzig nach der Winterpause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. © Picture Point / Roger Petzsche

Obwohl der Regionalligist gern schnell Nägel mit Köpfen gemacht hätte, sind bislang noch keine passenden Führungskräfte gefunden worden.

Mitte Dezember hieß es seitens Grün-Weiß: "Der Verein führt derzeit Gespräche mit geeigneten Kandidaten für die Besetzung der Sportlichen Leitung. Das Verfahren soll zeitnah abgeschlossen werden."

Nicht einmal einen Monat vor dem nächsten Punktspiel (30. Januar gegen den Chemnitzer FC) gibt es also noch kein Ergebnis.

In der eh schon schwierigen Gesamtsituation wird das die Sorgen der Fans vermutlich kaum verringern. Immerhin kündigte der Klub an, dass man sich in abschließenden Gesprächen mit passenden Kandidaten befinde.

Dass eine Einigung in den nächsten Tagen erzielt werden kann, ist also nicht unwahrscheinlich.