"Eine Leutzscher Legende geht": Manuel Wajer verlässt die BSG nach zehn Jahren

Leipzig - "Grün und Weiß ein Leben lang!", heißt es so schön in Leutzsch, doch auch für die treuesten Seelen der BSG kommen irgendwann einmal Veränderungen. Nach zehn stolzen Jahren im Verein gab "Mr. Zuverlässig" Manuel Wajer (30) am Mittwoch seinen Abschied von den Chemikern bekannt. Ganz ziehen lassen will Chemie ihn allerdings nicht.

Manuel Wajer (30) hat seinen Abschied von der BSG bekannt gegeben. © Picture Point / Gabor Krieg

Grund für die Trennung sind offenbar Veränderungen auf beiden Seiten. So gab Wajer bekannt, ab dem 1. Juli eine neue Stelle als Teamleiter in einem Leipziger Unternehmen anzutreten.

Gleichzeitig wolle Chemie ab der kommenden Saison seine Trainingszeiten umgestalten und schon am frühen statt am späten Nachmittag sowie zweimal pro Woche am Vormittag trainieren.

Es habe ein langes, gemeinsames Gespräch gegeben. "Wir haben uns in die Augen geschaut und dann festgestellt, dass ich beides – Fußball und Beruf – so nicht stemmen werden kann", so der Verteidiger, der sich in seinem Statement ebenfalls bei seiner Fußballfamilie bedankte. "Bei Chemie bin ich als Sportler und als Mensch gereift und werde den Verein auch in Zukunft eng begleiten."

"MW4" soll bei einem Heimspiel der Chemiker vor würdiger Kulisse offiziell verabschiedet werden. Gänzlich gehen lassen will der Verein ihn jedoch nicht, wie Uwe Thomas erklärte. "Schon in naher Zukunft werden wir uns mit Manu zusammensetzen, um gemeinsam zu schauen, wie wir ihn mit seinen Qualitäten in Zukunft an den Verein binden können."