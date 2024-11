Nach Remis zwischen Chemie Leipzig und Halle: Angriffe auf Polizisten, Lok-Fans wurden Karten entzogen

Leipzig - Es war ein gutes Regionalliga-Spiel mit einem gerechten 1:1-Remis , was sich die BSG Chemie Leipzig und der Hallesche FC am Samstag lieferten. Doch der Blick lag bei diesem brisanten Duell nicht nur auf dem Platz-Geschehen.

Auch Pyrotechnik wurde während des Spiels gezündet. © Silvio Bürger

In der Folge kam es am Bahnhof Leutzsch, am Hauptbahnhof Leipzig sowie in den durch die Fans des HFC genutzten Zügen zu weiteren Angriffen und Beleidigungen gegen die eingesetzten Beamten.

"Aufgrund der Angriffe gegen die Bundespolizisten und der dadurch erforderlichen Strafverfolgungsmaßnahmen kam es zu Verzögerungen im S-Bahn-Verkehr. Diese potenzierten sich, weil die Hallenser erst nicht in die Züge ein- und am Hauptbahnhof nicht umsteigen wollten. Eine Weiterreise konnte nur durch konsequentes polizeiliches Handeln gewährleistet werden", hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Bundespolizei leitete insgesamt 13 Strafverfahren, unter anderem wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Beleidigung ein.

Die Bundespolizei war mit rund 400 Beamtinnen und Beamten, die Polizeidirektion Leipzig mit knapp 600 Polizeikräften im Einsatz.