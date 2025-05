Nächster Neuer in Leutzsch: Chemie holt auch Kießling

Leipzig - Die BSG Chemie Leipzig hält weiterhin an der ungewöhnlichen Transfer-Strategie fest und verkündet den sechsten Neuzugang innerhalb weniger Tage.

Alles in Kürze

Tim Kießling (26) ist bereits der sechste Neuzugang der Chemiker. © BSG Chemie Leipzig

Wie die Sachsen am Sonntag mitteilten, unterschreibt Tim Kießling (26) vom ZFC Meuselwitz einen Einjahresvertrag in Leutzsch.

"Tim ist ein Spieler, der jede Woche konstante Leistung abruft, der kämpferisch wie spielerisch alles raushaut. Er ist sehr torgefährlich, mit seiner Beidfüßigkeit unberechenbar. Wir haben ihn intensiv beobachtet und sind sehr froh, dass er sich für Chemie Leipzig entschieden hat. Er wird uns definitiv besser machen", zeigte sich sein neuer Trainer, Adrian Alipour (46), begeistert.

Auf hohem Niveau spielte der in Bonn geborene und in Franken aufgewachsene Mittelfeldmann schon im Nachwuchs von Carl Zeiss Jena. Danach ging es über Jenas Zweite in die Regionalliga, zum Bischofswerdaer FV. Nach einem Ausflug nach Bayern kam er nach Plauen.

Den VFC führte er mit neun Toren und acht Vorlagen zum Regionalliga-Aufstieg und wechselte anschließend zum ZFC Meuselwitz. Dort schoss er in 31 Ligaspielen sieben Tore (darunter eines im Rückrundenspiel gegen die Chemiker) und bereitete eines vor.