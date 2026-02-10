Nächste Absage: Trainer Schmidt darf wieder nicht zum Debüt für Chemie Leipzig ran

Ob die BSG Chemie Leipzig in diesem Winter wohl nochmal aufs Spielfeld darf? Auch die Regionalliga-Partie gegen den BFC Preussen wurde jetzt abgesagt.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Ob die BSG Chemie Leipzig in diesem Winter wohl nochmal aufs Spielfeld darf? Auch die Partie am 22. Spieltag in der Regionalliga Nordost gegen den BFC Preussen wurde jetzt abgesagt.

Der Schnee ist zwar weg, der Platz im Alfred-Kunze-Sportpark aber immer noch nicht bespielbar.
Das Heimspiel der Leutzscher hätte eigentlich am kommenden Samstag um 14 Uhr stattfinden sollen.

"Zwar ist der Schnee im Alfred-Kunze-Sportpark mittlerweile überwiegend geschmolzen, doch der Boden ist nach wie vor hartgefroren", begründet der Klub auf seiner Webseite.

Außerdem soll es in den kommenden Tagen viel Niederschlag in Leipzig geben, was die Situation erschwert.

Chemie Leipzigs Bergmann im Interview: "Wir sollen hier mit einem Lächeln herkommen"
Damit wird auch der neue BSG-Trainer Alexander Schmidt (57) weiter auf seinen ersten Einsatz an der Seitenlinie in einem Pflichtspiel warten müssen.

Alexander Schmidt (57) konnte noch immer nicht sein erstes Pflichtspiel als Trainer bestreiten.
Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, soll aber baldmöglichst bekanntgegeben werden. Kein leichtes Unterfangen, immerhin ist es schon das dritte Spiel, das ausgefallen ist.

Die nächste reguläre Partie gegen Carl Zeiss Jena soll theoretisch am 21. Februar um 14 Uhr in Thüringen stattfinden.

Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche

