Neues bei Chemie Leipzig: Lok-Spieler kommt, Stammkraft bleibt, Kabine fresh

Leipzig - Chemie Leipzig arbeitet nach dem letztlich souveränen Klassenerhalt vor und hinter den Kulissen an der neuen Saison in der Regionalliga Nordost .

Daniil Turchyn (19) verlässt Lok Leipzig und schließt sich Stadtrivale Chemie an. © BSG Chemie Leipzig

Jetzt wurden zwei Personalien geklärt. Die pikanteste: Daniil Turchyn (19) schließt sich der BSG an. Der Mittelstürmer kickte seit 2023 im Nachwuchs von Erzrivale Lok Leipzig, bei denen er in der A-Jugend gleich in der ersten Saison Torschützenkönig mit 38 Buden wurde.

"In den Gesprächen wurde mir von Anfang an vermittelt, dass sie großes Potenzial in mir sehen und überzeugt sind, dass ich hier in der Regionalliga Nordost den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen kann", so der Ukrainer.

Tim Hoops (20) hingegen bleibt im Leutzscher Holz. Der Innenverteidiger spielte sich nach seinem Wechsel im Januar schnell in die Startelf von Alexander Schmidt (57), hatte großen Anteil am Klassenerhalt.

"In der entscheidenden Phase der Rückrunde ist Tim zur Hochform aufgelaufen und hat sein Potenzial gezeigt", lobt Schmidt. Hoops habe "nicht viel überlegen" müssen, ob er bei Chemie bleibt. "Ich fühle mich hier richtig wohl und freue mich, wieder vor den Fans zu spielen, die uns auswärts wie zu Hause so unterstützen, wie ich es bisher noch nirgendwo erlebt habe."