Pleite gegen Chemie! Lok Leipzigs Seitz schimpft auf eigene Fans: "Ganz schlimm!"

Leipzig - Gebrauchter Tag für Lok Leipzig ! Der Tabellenführer der Regionalliga Nordost musste sich am Sonntagnachmittag beim Stadtderby gegen Chemie Leipzig mit 0:1 geschlagen geben. Trainer Jochen Seitz (49) machte seinem Ärger im Nachgang Luft und griff auch die eigenen Fans an.

Zu Beginn der Partie machte der mitgereiste Lok-Anhang noch ordentlich Stimmung. Nach dem Gegentreffer kippte aber die Stimmung. Nach Abpfiff war es dann ganz aus. © Picture Point / Roger Petzsche

"Für uns war es ein ganz schlimmer Tag. Nicht nur, dass die Leistung nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern wir auch ein paar Verletzte zu beklagen haben. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dass es uns weh tut, wenn uns die eigenen Fans zum Schluss dann nicht so unterstützen", so der Coach nachdenklich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Was er meint: Nach dem Abpfiff ist Blau-Gelb geschlossen zu den eigenen Anhängern gegangen, hatte sich vielleicht auch einige stärkende Worte erhofft. Doch es wurde eher laut. Die Stimmung beim mitgereisten Anhang war spätestens nach dem Gegentreffer gekippt.

Seitz: "Man sollte dann die Jungs eher aufbauen, aber wir werden am Zaun dann niedergemacht. Fand ich heute ganz schlimm, wenn ich ehrlich bin. Weil wir sind weiterhin Tabellenführer, vier Punkte vorne dran. Wir wissen, dass das für uns gerade 'ne sehr schwierige Phase ist. Ich bin heute sehr enttäuscht über die ganzen Umstände, wie das heute abgelaufen ist. Da muss man sich echt Gedanken machen."

Im Parallelspiel konnte Verfolger Carl-Zeiss Jena mit 2:0 beim BFC Preussen gewinnen, ist nun auf vier Punkte wieder ran an die Loksche. Es wird also doch noch einmal spannend im Meisterschaftskampf.