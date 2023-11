Regionalliga-Spiel zwischen BFC Dynamo und BSG Chemie Leipzig fällt kurzfristig aus!

Berlin/Leipzig - Es war fast abzusehen! Aufgrund der aktuellen Wetterlage wurde das Regionalliga-Spiel zwischen BFC Dynamo und der BSG Chemie Leipzig am Samstagnachmittag abgesagt.

Trainer Miroslav Jagatic (47) und seine Spieler von der BSG Chemie Leipzig haben am kommenden Wochenende frei. © Picture Point / Gabor Krieg

Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband am Mittwoch mit. Eine neue Terminierung für die Partie wurde noch nicht gefunden.

Bereits in den vergangenen Jahren waren Spiele in Berlin häufig von witterungsbedingten Ausfällen betroffen. Gut möglich, dass die Begegnung nicht die einzige sein wird, die am Wochenende nicht stattfinden kann.