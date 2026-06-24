Von Lok Leipzig zu Chemie Leipzig: Maier läuft jetzt in Grün-Weiß auf!

Leipzig - Brisanter Wechsel in der Regionalliga Nordost ! Christoph Maier (26), zuletzt bei Lok Leipzig aktiv, schließt sich dem Stadtrivalen Chemie Leipzig an. Das verkündete Grün-Weiß am Mittwoch.

Christoph Maier (26) hat bei der BSG Chemie Leipzig unterschrieben. © BSG Chemie Leipzig

Maier unterschrieb demnach einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung.

"Ich fühle mich in Leipzig sehr wohl, habe auch den nordostdeutschen Fußball mit seinen vielen Traditionsduellen zu schätzen gelernt. Auch die Atmosphäre in den Leipziger Derbys war sehr beeindruckend."

Und ergänzt: "In diesen Spielen habe ich auch Chemie Leipzig und die Wucht, die von diesem Verein ausgeht, kennengelernt. Sehr überzeugend waren auch die Gespräche mit den Verantwortlichen bei Chemie, die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich hier einen wichtigen Beitrag leisten kann. Jetzt freue ich mich auf die Vorbereitung auf die neue Saison, in der wir die Fans mit möglichst vielen Punkten happy machen wollen", wird der Spieler zitiert.

Dass so ein Transfer durchaus Gegenwind mit sich bringen kann, dürfte im Vorfeld bekannt gewesen sein. Unter anderem Julian Weigel (24) berichtete damals von heftigen Anfeindungen.

Im Falle von Marcel Bergmann (28) gibt es aber auch Positivbeispiele.

Trainer Alexander Schmidt (57) freut sich jedenfalls über seinen Neuzugang: "Mit 'Bobby' Maier konnten wir einen weiteren Wunschspieler verpflichten. Er ist ein offensiv denkender Mittelfeldstratege, sehr spielstark und in der Lage, seine Teamkollegen gut in Szene zu setzen. Wir sind fest überzeugt, dass er dazu beitragen wird, die Verluste wettzumachen, die wir auf dieser Position erlitten haben. Wir sind glücklich, dass uns diese Verpflichtung gelungen ist, für uns wird er ein großer Zugewinn sein."