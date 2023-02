Spiel gedreht! BSG Chemie Leipzig siegt beim Nachholspiel in Halberstadt!

Halberstadt - Endlich wieder drei Punkte für die BSG Chemie Leipzig ! Beim Nachholspiel des 15. Spieltags in der Regionalliga Nordost beim VfB Germania Halberstadt siegten die Sachsen am Ende mit 2:1 (1:1) und konnten nach zuletzt zwei Niederlagen wieder jubeln.

So hatte sich Miroslav Jagatic, Trainer der BSG Chemie Leipzig den Start in Halberstadt sicherlich nicht vorgestellt. Früh ging sein Team in Rückstand. © Picture Point / Gabor Krieg

Das erste Tor der Partie erzielte Ilya Hlynianyi für die Hausherren in Minute Drei. Manassé Eshele glich per Elfmeter noch in Halbzeit Eins für Leipzig aus (33.). Im zweiten Durchgang brachte Denis Jäpel die Chemiker sogar in Führung (70.). Davon erholte sich Germania nicht mehr.

Halberstadts Trainer Manuel Rost wechselte im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen den Berliner AK 07 einmal: Für den rotgesperrten Irwin Pfeiffer startete Louis Malina.

Auch bei den Sachsen gab es eine Änderung: Coach Miroslav Jagatic nahm gegenüber der 1:2-Pleite gegen den FSV Luckenwalde Anton Kanther vom Feld. Für ihn begann Janik Mäder.

Nach zuletzt zwei Niederlagen hatten sich die Chemiker fest vorgenommen wieder in die Erfolgsspur zu kommen.

Daraus wurde aber zunächst nichts, denn mit dem ersten richtigen Angriff gingen die Gastgeber in Führung. Nach einem starken Pass auf Hlynianyi lief der auf der linken Seite der Chemie-Verteidigung davon und schloss überlegt zum 1:0 ins lange Eck ab (3.).

Die Gäste wirkten verunsichert, brauchten lange, um ins Spiel zu finden. So richtig klappte das eigentlich die ganze erste Halbzeit nicht, doch in der 33. Minute zeigte Schiedsrichter Hannes Ventzke nach einem leichten Foul an Janik Mäder plötzlich auf den Punkt. Eshele trat an und netzte - das 1:1 hatte sich nicht wirklich angedeutet.