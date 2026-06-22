Welche Auswirkung hat das? Chemie Leipzig neu formiert zum ersten Härtetest – Testspiel verlegt
Leipzig - Die Sommerpause war quasi weg wie nichts. Seit knapp einer Woche befindet sich die BSG Chemie Leipzig bereits wieder mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Und es hat sich einiges verändert in Leutzsch.
Mit Hector Hink (23) wurde am Sonntag bereits der achte Neuzugang für Grün-Weiß vermeldet. Demgegenüber stehen bislang elf Abgänge – das Transferkarussell dreht sich also gewaltig.
Spannend wird in jedem Fall werden, wie die Leipziger die Abgänge der Schlüsselspieler Stanley Ratifo (31), Kay Seidemann (26) und Nils Lihsek (26) vertragen werden.
In den letzten Wochen der abgelaufenen Saison waren diese Akteure maßgeblich daran beteiligt, dass die Chemiker noch die Wende geschafft und den Verbleib in der Regionalliga Nordost abgesichert haben.
Nun müssen Spieler wie eben Hink, der von der U23 des 1. FC Magdeburg kommt und unter anderem bei Dynamo Dresden ausgebildet wurde, in diese Fußstapfen treten.
"Mit seinen Fähigkeiten wird er in der neuen Saison positiv überraschen, wir trauen ihm das absolut zu", zeigt sich Trainer Alexander Schmidt (57) zumindest ziemlich zuversichtlich. Ganz kaltgelassen haben ihn gerade die Abgänge von Ratifo und Lihsek aber definitiv nicht.
Testspielverschiebung bei der BSG Chemie Leipzig
Wie gut die neu zusammengewürfelte Truppe nun vielleicht schon funktioniert, wird sich am Mittwochabend (18 Uhr) beim ersten Härtetest der Vorbereitung gegen den FC Schweinfurt 05 aus der Regionalliga Bayern zeigen. Bislang sind insgesamt sechs Testspiele in der Vorbereitung geplant. Das Highlight wird sicherlich das Match gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg am 12. Juli im AKS sein.
Eine Änderung in der Planung gab es jetzt auch. Das für den zunächst am 30. Juni angesetzte Spiel gegen den VfB Eichstätt (Regionalliga Bayern) wurde um einen Tag auf den 1. Juli (18.30 Uhr beim Sportplatz Lauf a. d. Pegnitz) verschoben.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg