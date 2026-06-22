Welche Auswirkung hat das? Chemie Leipzig neu formiert zum ersten Härtetest – Testspiel verlegt

Leipzig - Die Sommerpause war quasi weg wie nichts. Seit knapp einer Woche befindet sich die BSG Chemie Leipzig bereits wieder mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Und es hat sich einiges verändert in Leutzsch.

Die BSG Chemie Leipzig hat sich in den letzten Wochen teilweise komplett neu aufgestellt. Wie schnell wird der Umbruch vollzogen sein? © Picture Point / Gabor Krieg

Mit Hector Hink (23) wurde am Sonntag bereits der achte Neuzugang für Grün-Weiß vermeldet. Demgegenüber stehen bislang elf Abgänge – das Transferkarussell dreht sich also gewaltig.

Spannend wird in jedem Fall werden, wie die Leipziger die Abgänge der Schlüsselspieler Stanley Ratifo (31), Kay Seidemann (26) und Nils Lihsek (26) vertragen werden.

In den letzten Wochen der abgelaufenen Saison waren diese Akteure maßgeblich daran beteiligt, dass die Chemiker noch die Wende geschafft und den Verbleib in der Regionalliga Nordost abgesichert haben.

Nun müssen Spieler wie eben Hink, der von der U23 des 1. FC Magdeburg kommt und unter anderem bei Dynamo Dresden ausgebildet wurde, in diese Fußstapfen treten.

"Mit seinen Fähigkeiten wird er in der neuen Saison positiv überraschen, wir trauen ihm das absolut zu", zeigt sich Trainer Alexander Schmidt (57) zumindest ziemlich zuversichtlich. Ganz kaltgelassen haben ihn gerade die Abgänge von Ratifo und Lihsek aber definitiv nicht.