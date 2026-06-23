"Spritzig, schnell, beidfüßig stark": Chemie Leipzig holt Ratifo-Ersatz!

Leipzig - Jetzt soll er die Tore bei der BSG Chemie Leipzig machen! Grün-Weiß hat am Dienstag verkündet, dass Tyron Profis (24) vom VFC Plauen ab sofort für die Sachsen stürmt.

Tyron Profis (24) geht bei der BSG Chemie Leipzig jetzt auf Torejagd. © BSG Chemie Leipzig

Im vergangenen Sommer wagte der gebürtige Stuttgarter den Schritt in den Nordosten zum Oberligisten. Dort bewies der 1,85 Meter große Mittelstürmer seinen Torriecher, erzielte 19 Treffer in 31 Pflichtspielen, lieferte zudem fünf Torvorlagen.

Jetzt soll er - zusammen mit den bereits verpflichteten Angreifern Marc Sodji (23) und Daniil Turchyn (19) - Stanley Ratifo (31) und Cyrill Akono (26) ersetzen, die die Chemiker beide im Sommer in unterschiedliche Richtungen verlassen haben.

Alexander Schmidt (57), Trainer der BSG: "Tyron hatte schon im Testspiel im Winter auf sich aufmerksam gemacht. Er ist spritzig, schnell, beidfüßig stark und strahlt viel Torgefährlichkeit aus. Auch charakterlich wird er gut in unsere Mannschaft passen. Wir freuen uns, dass er jetzt bei uns ist."

Auch der Spieler selbst freut sich auf seine neue Aufgabe.

In einer Pressemeldung wird er wie folgt zitiert: "Für mich war schnell klar, dass ich diesen Schritt gehen möchte. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen musste ich nicht lange überlegen. Chemie ist ein besonderer Verein mit einer klaren Perspektive und einer außergewöhnlichen Wucht von den Rängen. Genau solche Spiele willst du als Fußballer erleben. Ich freue mich auf die Mannschaft, auf die Fans und darauf, endlich im AKS auf dem Platz zu stehen. Die Vorfreude ist riesig. Jetzt will ich so schnell wie möglich loslegen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen."