Tolle Moral! Chemie Leipzig schockt Erfurt im Steigerwald

Erfurt - Der Meisterschaftskampf in der Regionalliga Nordost ist entschieden! Im Fernduell mit Energie Cottbus hat der FC Rot-Weiß Erfurt eine 2:0-Pausenführung gegen die BSG Chemie Leipzig nicht über die Ziellinie bringen können und musste sich mit einem 2:2-Unentschieden sowie einem Sieg des Titelkonkurrenten abfinden.

Die Erfurter legten zunächst ordentlich vor und gingen in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. © IMAGO / Bild13

Vor 8056 Zuschauern im Erfurter Steigerwaldstadion brachte Kay Seidemann die Thüringer früh in Führung (10. Spielminute). Schon eine gute Viertelstunde später erhöhte Osayamen Osawe (27.) per Traumtreffer. In der zweiten Halbzeit folgte dann der Schock: Innerhalb von zehn Minuten erzielte erst Timo Mauer den 2:1-Anschlusstreffer (71.) und Florian Kirstein schließlich den Ausgleich (81.).

Auf beiden Seiten wurde im Vergleich zu den letzten Partien je zweimal gewechselt. BSG-Coach Miroslav Jagatic setzte nach dem 2:2 gegen Absteiger Germania Halberstadt Kirstein und Janik Mäder auf die Bank und brachte dafür Dennis Mast und Manasse Eshele.

Fabian Gerber tat es ihm nach dem Remis (1:1) gegen den direkten Konkurrenten Energie Cottbus gleich: Für Samuel Biek und Enrico Startsev standen dessen Bruder Andrey sowie Til Linus Schwarz auf dem Platz.

Nachdem sich Erfurts Stammkeeper Franco Flückiger gegen Babelsberg einen folgenreichen Patzer erlaubt hatte, durfte an diesem Sonntag Lukas Schellenberg zum zweiten Mal zwischen den Pfosten stehen.

Die Gerber-Truppe hatte ihr Glück nicht allein in der Hand: Cottbus spielte zeitgleich gegen Babelsberg und durfte mit vier Punkten Vorsprung nicht gewinnen, damit RWE noch eine Chance auf den Titel hatte.

Im Kampf um die Meisterschaft machten die Hausherren schnell klar, in welche Richtung es gehen sollte, und nutzen einen Fehler der Grün-Weißen gnadenlos aus. Nach Leipzigs Ballverlust ließ Seidemann Philipp Wendt ins Leere laufen und erzielte postwendend sein 12. Saisontor und das 1:0 für Erfurt (10.).