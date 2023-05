Der Aufstiegs-Traum hat Risse bekommen: Kurioses "Eier"-Tor schickt Erfurt auf die Verliererstraße

Babelsberg / Erfurt - Beim SV Babelsberg wird ein Fußball-Streifen produziert, in dem ein Traum große Risse bekommen hat. In der Hauptrolle: Rot-Weiß Erfurt. Mit 0:2 (0:0) verliert der Aufsteiger aus Thüringen in der Filmstadt. Die besseren Karten im Titelkampf der Regionalliga Nordost hat nun zweifellos Energie Cottbus.