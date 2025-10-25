Trotz Spielstart-Schock! Chemie Leipzig siegt sich Derby-Frust von der Seele!

Leipzig - Zwei Derbypleiten gegen Lok Leipzig musste Chemie Leipzig zuletzt hinnehmen. Extrem wichtig war deshalb das 3:1 (2:1) am Samstagnachmittag in der Regionalliga Nordost gegen die Hertha-Bubis, durch das sich Grün-Weiß im Abstiegskampf etwas Luft machen kann. Dabei hätte die Partie für die Chemiker nicht viel schlimmer starten können.

Kalte Dusche für Chemie, die bereits nach einer Minute gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC zurücklagen. © Picture Point / Roger Petzsche

Nach einer gespielten Minute lagen die Grün-Weißen bereits mit 0:1 zurück. Selim Telib wurde am Elfmeterpunkt vollkommen vergessen und hatte keine Mühe, das Rund neben den linken Pfosten ins Netz zu befördern.

Die Leipziger mussten sich kurz schütteln, fanden aber schon nach neun Zeigerumdrehungen die passende Antwort. Valon Aliji chippte die Kugel herausragend zu Stanley Ratifo, der nach kurzem Dribbling das 1:1 aus spitzem Winkel machte.

Mit dem jeweils ersten Schuss gelangen beiden Teams also direkt die Tore. Chemie war in der Folge etwas mehr am Drücker, auch wenn es grundsätzlich ein Spiel auf Augenhöhe war.

Vieles sah dann allerdings nach einem Remis zur Halbzeit aus, bis die Chemiker schließlich doch noch einmal zustachen und die Partie drehten! Nach einem Pass von Ratifo setzte sich Julius Hoffmann stark rechts durch und vollendete per Flachschuss - 2:1 (38.).

Kurz darauf ging es schließlich in die Kabinen.