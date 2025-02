Turnierteilnahme von Chemie-Leipzig-Spielern sorgt bei Fans für Entsetzen

Unter anderem Chemie Leipzigs Dennis Mast (33) wird ab März bei der Streetsoccer-Liga mitmachen. © Picture Point/S. Sonntag

Denn laut Verein werden die Stammspieler Stanley Ratifo (30), Dennis Mast (33) und Florian Brügmann (34) ab März an einer bekannten Streetsoccer-Liga teilnehmen.

Die Spiele werden demnach in Berlin ausgetragen. Das Ganze passiert in der Freizeit der Kicker in enger Abstimmung mit dem Klub.

Interimscoach David Bergner (51): "Stanley, Dennis und Florian haben das Gespräch mit uns gesucht und ihren Wunsch, dort mitzuspielen, transparent kommuniziert. Wir sind uns einig, dass Chemie absolute Priorität hat, die Jungs sind sich der sportlichen Situation bewusst. Für ihre Teilnahme an diesem Format werden sie keine Trainingseinheit bei uns versäumen, jeder mögliche Einsatz wird mit uns abgestimmt und letztlich von uns festgelegt."

Der Fokus soll also ganz klar weiterhin auf dem Verein liegen. Doch natürlich stellt sich unter anderem die Frage: Was, wenn ein Spieler sich bei dem Turnierformat verletzt und dadurch in den entscheidenden Wochen fehlt? Sorgen, die auch die Fans haben: "Der Verein steckt in der größten Krise der Neuzeit. Sportlich läuft es so schlecht wie nie. Der Kader so dünn besetzt wie selten zuvor und man riskiert es ernsthaft drei Spieler im dümmsten Fall durch Verletzungen auf einer Spielwiese für Influencer zu verlieren", heißt es in einem Kommentar auf der Facebookseite des Klubs.

Ein anderer schreibt: "Es kann nicht euer Ernst sein, das ihr in unserer aktuellen Krise drei wichtige Spieler für diese Kommerzscheiße freigebt." Geht die sportliche Talfahrt in den nächsten Partien weiter, könnten die Stimmen gegen die Teilnahme wohl noch lauter werden.