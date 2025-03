Verkehrte Welt: Chemie Leipzig in Greifswald teils drückend überlegen, aber ...

So ging es schließlich mit einem aus Greifswalder Sicht torlosen Remis in die Kabinen.

Danach rollte der Ball und Grün-Weiß war von Anfang an im Spiel. Greifswald agierte extrem zurückhaltend, kam überhaupt nicht in den gewohnten Rhythmus.

Über 250 Fans der BSG Chemie Leipzig haben am Mittwochabend den langen Weg nach Greifswald auf sich genommen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. © IMAGO / Andre Gschweng

Ähnliches Bild auch nach Wiederbeginn. Vom Tabellensechsten von der Küste kam absolut zu wenig. Der perfekte Gegner für die Chemiker eigentlich, um sich weiter aus dem Tabellenkeller ziehen zu können.

Doch wie schon gegen Lok am Sonntag fehlte die letzte Konsequenz vor dem Kasten. So kamen schließlich auch die Hausherren Mitte des zweiten Durchgangs besser rein.

In der 69. Minute wäre die erste gute Gelegenheit der Greifswalder auch fast schon drin gewesen. Doch auch Lukas Griebsch verzog knapp.

Doch die Gastgeber wurden immer besser. Die über 250 mitgereisten Chemiker aus Leipzig mussten langsam zittern, dass die Partie nicht noch verloren geht.

Fabian Rüth musste beispielsweise in höchster Not klären, als Soufian Benjamina schon an Keeper Benjamin Bellot vorbeigezogen war und nur noch das leere Tor vor sich hatte. Minuten später ging Elias Kratzers Versuch nur Millimeter am linken Pfosten vorbei.

Letztendlich sollte aber kein Treffer mehr fallen.