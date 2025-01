Verstärkung für die Abwehr: Chemie Leipzig schlägt bei Ligakonkurrent zu

Der 21-Jährige: "Mit Chemie hat von Anfang an alles gestimmt. Die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen gut, ich habe gleich das Vertrauen in mich gespürt. Auch beim Probetraining hat es gepasst, von der Mannschaft wurde ich herzlich aufgenommen, sodass ich mich direkt sehr willkommen gefühlt habe."

Interimscoach David Bergner (51): "Mit Rajk konnten wir einen jungen, dynamischen Außenverteidiger für Chemie gewinnen, der Tempo hat, der lauffreudig ist und investieren will in sich – und der bereit ist, sich im Kampf gegen den Abstieg dem Mannschaftserfolg unterzuordnen. In Berlin hat er trotz seines jungen Alters schon viele Spiele gemacht und gezeigt, was er kann. Wir sind deshalb froh, dass Rajk sich für uns entschieden hat. Mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, kann er uns sofort weiterhelfen. Wir haben noch viel mit ihm vor."

Möglicherweise steht Lisinski beim Chemie-Test am Samstag in Grimma (13 Uhr) schon auf dem Rasen. Der Kicker in Vorfreude auf die Fans:

"Ich habe gesehen, dass in der aktuellen Saison im Schnitt über 4700 Zuschauer in den AKS gekommen sind. Schon die Unterstützung der Chemie-Fans beim Hinrundenspiel in Berlin hat mich beeindruckt. Ich freue mich deshalb sehr, künftig in diesem Trikot und vor diesen Fans aufzulaufen."