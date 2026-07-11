Neuer Chemie-Leipzig-Stürmer will nicht nur Ratifo-Ersatz sein: "Bin jemand, der dem Sport alles unterordnet!"

Leipzig - Mit Stanley Ratifo (31) hat der erfolgreichste Stürmer der BSG Chemie Leipzig im Sommer auf Wiedersehen gesagt und ist zum Halleschen FC gewechselt. Nun melden sich gleich mehrere Angreifer bei Trainer Alexander Schmidt (57) an, um in dessen Fußstapfen zu treten. Einer davon: Tyron Profis (24), der im TAG24-Interview jedoch direkt klar macht, dass er sich nicht mit seinem Vorgänger vergleichen will.

Mit viel Selbstvertrauen geht Tyron Profis (24) die Aufgabe bei der BSG Chemie Leipzig an. © Silvio Bürger

"Auf jeden Fall hat Stanley hier seine Leistungen gebracht. Ich kenn ihn ja noch aus Baden-Württemberg, er hat in Pforzheim gespielt, ich beim Göppinger SV. Er hat auf jeden Fall Qualität. Aber ich bin Tyron Profis, bin als Tyron hergekommen, wurde als Tyron geholt. Ich möchte hier meine eigene Geschichte schreiben", so der Torjäger selbstbewusst.

Als "spritzig, schnell, beidfüßig stark", beschrieb ihn sein neuer Trainer Schmidt schon bei seiner Vorstellung. Eigenschaften, die es definitiv braucht, um in der bärenstarken Regionalliga Nordost zu bestehen.

Der 24-Jährige kommt zwar aus der Oberliga vom VFC Plauen zu Chemie, kennt sich mit dem Niveau eine Spielklasse höher aber aus. Mit Göppingen hat er in der Regionalliga Südwest bereits Erfahrungen sammeln können.

Dennoch waren die ersten Wochen bei den Chemikern nicht unbedingt leicht: "Es ist sehr intensiv. Man merkt auf jeden Fall den Sprung im Vergleich zum Training in der Oberliga. Die Qualität von der Mannschaft ist auch einfach brutal. Aber ich bin jemand, der dem Sport alles unterordnet, ich will hier Erfolge feiern. Die Umstellung ist da, man muss sich halt dran gewöhnen."

Und das möglichst schnell: In zwei Wochen bestreitet Grün-Weiß das erste Saisonspiel, daheim gegen den SV Babelsberg.