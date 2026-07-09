Komische Umstände, aber nächster Sieg! Chemie gewinnt auch gegen Ex-Drittligist

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die BSG Chemie Leipzig hat am Mittwochabend ein Testspiel gegen Hannover II abgehalten. Die Umstände waren aber alles andere als optimal.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler

Hannover - Ziemliche Unruhe vor dem vierten Test der BSG Chemie Leipzig in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Das ursprünglich vor Zuschauern geplante Spiel gegen Hannover II, das eigentlich im Eilenriedestadion in Hannover stattfinden sollte, wurde nicht nur zeitlich und geografisch verlegt, sondern auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt.

Alexander Schmidt (57) bejubelte den nächsten Testsieg seiner BSG. (Archivbild)
Alexander Schmidt (57) bejubelte den nächsten Testsieg seiner BSG. (Archivbild)  © Picture Point / Roger Petzsche

Die Sachsen nutzten die Begegnung vor dem Schmankerl der Vorbereitung am Sonntag daheim gegen den 1. FC Magdeburg (14 Uhr) dennoch optimal und gingen in der H96-Akademie mit einem 2:1 (2:0) als Sieger vom Platz.

Anton Bulland brachte die Chemiker mit einem abgefälschten Schuss in der 21. Minute mit 1:0 in Führung, ein Eigentor der Gastgeber (41.) führte zur 2:0-Halbzeitführung.

Trainer Alexander Schmidt rotierte zur zweiten Spielhälfte ordentlich durch und musste in der 63. Minute den 1:2-Anschluss per Nachschuss hinnehmen. Mehr passierte aber nicht.

Kurzfristig im AKS: Nächster Regionalligist kann Chemie Leipzig nicht aufhalten!
BSG Chemie Leipzig Kurzfristig im AKS: Nächster Regionalligist kann Chemie Leipzig nicht aufhalten!

Das Schmidt-Team kann also definitiv mit breiter Brust in das Duell mit den Sachsen-Anhaltern gehen. Drei Siege und ein Unentschieden lautet die Bilanz der bisherigen Testspiele.

Trotzdem: Chemie hatte sich das am Mittwoch definitiv anders vorgestellt gehabt. Gerade der Ausschluss der Fans machte die Sachsen sauer: "Gastgeber Hannover 96 informierte uns im Nachgang der Spielvereinbarung, dass eine Austragung des Spiels mit Zuschauern mit der Erfüllung von Sicherheitsauflagen (u. a. Ordnungsdienst) verbunden ist", hieß es in einer Meldung.

Und weiter: "Ursprünglich mit Hannover 96 vereinbart war, dass Öffentlichkeit und Zuschauer zugelassen sind. In Zukunft werden wir unsere Bemühungen bei der Spielplanung dahingehend verstärken, dass alle Testspiele unter Chemie-Beteiligung mit Zuschauern stattfinden können."

Selbst Chemie Leipzig weiß nicht, warum die Partie zeitlich verlegt wurde

Kurzfristig wurde nicht im Eilenriedestadion (Foto) gespielt, sondern auf Rasenplatz 6 der 96-Akademie.
Kurzfristig wurde nicht im Eilenriedestadion (Foto) gespielt, sondern auf Rasenplatz 6 der 96-Akademie.  © Hannover 96/Redaktion

TAG24 fragte beim Vertreter der Regionalliga Nord noch einmal nach, warum sich die Pläne geändert haben. Dadurch wurde klar, dass die Problematik nicht aufgekommen wäre, hätte die Partie im Eilenriedestadion durchgeführt werden können.

"Im Vorlauf der Partie äußerte die Polizei Sicherheitsbedenken, auf deren Basis das Spiel nach Rücksprache mit der BSG Chemie Leipzig ohne Zuschauer ausgetragen wird. Hintergrund ist die Tatsache, dass das Spiel nicht im Eilenriedestadion stattfinden wird, wodurch eine Fantrennung nicht möglich ist", so die Verantwortlichen aus Hannover.

Die U23 hätte es "akzeptiert", hätte sich die BSG gegen eine Austragung entschieden.

Chemie Leipzig schießt ein Tag vor Reformabstimmung scharf: "Maß an Intransparenz ist nicht akzeptabel!"
BSG Chemie Leipzig Chemie Leipzig schießt ein Tag vor Reformabstimmung scharf: "Maß an Intransparenz ist nicht akzeptabel!"

Warum dann auch die Ansetzung von 14 Uhr auf 18 Uhr verlegt wurde, ist nicht bekannt. Auch Chemie Leipzig hatte offenbar keine Begründung dafür bekommen.

Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche

Mehr zum Thema BSG Chemie Leipzig: