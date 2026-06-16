Wechsel zur direkten Konkurrenz! Kay Seidemann spielt nun gegen Chemie Leipzig

Leipzig/Greifswald - Nach nur fünf Monaten ist das gemeinsame Kapitel zwischen Kay Seidemann (26) und der BSG Chemie Leipzig Geschichte. Der Angreifer schließt sich einem direkten Konkurrenten an.

Kay Seidemann (26) schließt sich Greifswald an. © Greifswalder FC

Seidemann wird künftig für den Greifswalder FC auf Torejagd gehen, verkündete der Ostsee-Klub.

Chemie hatte bereits vermeldet, dass sich der 26-Jährige gegen ein neues Vertragsangebot entschieden habe und einem anderen Verein beitreten wolle. Dies ist nun geschehen.

"Der 1,72 m große Rechtsfuß sorgt mit seiner Wendigkeit und Kreativität für Überraschungsmomente und ist in der Lage seine Mitspieler glänzend in Szene zu setzen", hat der GFC den gebürtigen Bad Lauchstädter gescoutet.

Seidemann selbst habe sich für den zwei Punkte hinter der BSG eingelaufenen Klub entschieden, "da ich super Gespräche mit den Verantwortlichen hatte. Ich freue mich sehr auf das Team und darauf, endlich auf dem Platz loszulegen."