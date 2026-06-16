Wechsel zur direkten Konkurrenz! Kay Seidemann spielt nun gegen Chemie Leipzig
Leipzig/Greifswald - Nach nur fünf Monaten ist das gemeinsame Kapitel zwischen Kay Seidemann (26) und der BSG Chemie Leipzig Geschichte. Der Angreifer schließt sich einem direkten Konkurrenten an.
Seidemann wird künftig für den Greifswalder FC auf Torejagd gehen, verkündete der Ostsee-Klub.
Chemie hatte bereits vermeldet, dass sich der 26-Jährige gegen ein neues Vertragsangebot entschieden habe und einem anderen Verein beitreten wolle. Dies ist nun geschehen.
"Der 1,72 m große Rechtsfuß sorgt mit seiner Wendigkeit und Kreativität für Überraschungsmomente und ist in der Lage seine Mitspieler glänzend in Szene zu setzen", hat der GFC den gebürtigen Bad Lauchstädter gescoutet.
Seidemann selbst habe sich für den zwei Punkte hinter der BSG eingelaufenen Klub entschieden, "da ich super Gespräche mit den Verantwortlichen hatte. Ich freue mich sehr auf das Team und darauf, endlich auf dem Platz loszulegen."
Chemie Leipzig: Neuzugang Elias Kratzer kommt aus Bonn
Fast zeitgleich konnten die Leutzscher quasi einen direkten Ersatz für Kay Seidemann präsentieren. Elias Kratzer (26) schließt sich der BSG an, kommt vom West-Regionalligisten Bonner SC, der nach dem Aufstieg starker Neunter wurde. Schon seit geraumer Zeit habe Kontakt und gegenseitiges Interesse bestanden.
Der vornehmlich auf Rechtsaußen eingesetzte Kratzer agierte beim SC nach seinem Wechsel im Oktober 2025 größtenteils als Joker, kam auf drei Tore und eine Vorlage - alle auswärts.
Der gebürtige Münchner kennt die Regionalliga Nordost bereits aus seiner Zeit in Greifswald, für die er zwischen 2023 und 2025 die Fußballschuhe schnürte.
"Elias ist ein sehr gut ausgebildeter, äußerst schneller, beweglicher Spieler", ist Trainer Alexander Schmidt (57) begeistert. "Er sucht aktiv die Eins-gegen-eins-Duelle und ist ein exzellenter Vorlagengeber. Mit seinen Dribblingfähigkeiten wird er dazu beitragen, dass wir die gegnerischen Abwehrreihen ständig unter Druck setzen können."
Titelfoto: Greifswalder FC