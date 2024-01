Zwei Spiele, zwei Siege: Doch jetzt rollt ein großer Brocken auf die BSG Chemie Leipzig zu!

Die BSG Chemie Leipzig absolviert noch ein weiteres Testspiel, bevor es in der Regionalliga weitergeht. © Picture Point / Gabor Krieg

Am Mittwoch gewann der Regionalligist auf dem Kunstrasenplatz des Alfred-Kunze-Sportparks gegen den VfL Halle mit 3:2 (2:0).

Wenige Tage zuvor hatten die Grün-Weißen bereits den Sachsenligisten Kickers 94 Markkleeberg mit 7:0 besiegt.

Ein guter Start für die Männer von Trainer Miroslav Jagatic (47). Doch die Bewährungsprobe vor dem Ligastart wird eine ganz andere Hausnummer werden.

Denn bevor es am 20. Januar daheim gegen Luckenwalde weitergeht, empfangen die Leutzscher am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr noch den Drittligisten FC Ingolstadt.

Die Schanzer belegen aktuell Rang Fünf in der Tabelle und starten ebenfalls am 20. Januar wieder in den Ligaalltag, weswegen davon auszugehen ist, dass die Testpartie wohl sehr ernst genommen wird.