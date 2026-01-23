60 Jahre Vereins-Geschichte: CFC präsentiert das Sondertrikot

Chemnitz - Der Chemnitzer FC setzt zum 60-jährigen Vereinsjubiläum ein weiteres sichtbares Zeichen seiner Geschichte. Am Freitag stellte der Regionalligist das offizielle Sondertrikot vor, das die Jubiläums-Kollektion "60 Jahre FCK & CFC" komplettiert. Im Rahmen des 20. Klinikum-Cups wird das Shirt erstmals verkauft.

Der CFC verkauft zum 60-jährigen Vereinsjubiläum ein Sondertrikot. © PR

"Dieses ganz besondere Trikot rundet unser Vereinsjubiläum perfekt ab. Ärmel und Kragen zieren zwei dünne Streifen, die für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte stehen - sie waren das Alleinstellungsmerkmal der Meistertrikots von 1967", erklärt CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder.

Er ergänzte: "Entstanden ist dieses für uns individuell angefertigte Trikot durch die Ideen unseres Marketingleiters und unseres Fanshop-Leiters in enger Abstimmung mit unserem Ausrüster JAKO. Wir sind überzeugt, dass das Trikot bei allen Himmelblauen großen Anklang finden wird."

Das Jubiläumstrikot vereint zahlreiche gestalterische Details und greift mit direktem historischem Bezug prägende Momente, Persönlichkeiten und Epochen aus sechs Jahrzehnten Vereinsgeschichte auf. Das Design überzeugt durch seine konsequente Farbgebung in Himmelblau und Weiß.

In edlem Grau abgesetzte Motive auf Vorderseite und Trikotrücken fügen sich zu einer Gesamtkomposition, die die Historie des Vereins sichtbar widerspiegelt.