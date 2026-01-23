60 Jahre Vereins-Geschichte: CFC präsentiert das Sondertrikot
Chemnitz - Der Chemnitzer FC setzt zum 60-jährigen Vereinsjubiläum ein weiteres sichtbares Zeichen seiner Geschichte. Am Freitag stellte der Regionalligist das offizielle Sondertrikot vor, das die Jubiläums-Kollektion "60 Jahre FCK & CFC" komplettiert. Im Rahmen des 20. Klinikum-Cups wird das Shirt erstmals verkauft.
"Dieses ganz besondere Trikot rundet unser Vereinsjubiläum perfekt ab. Ärmel und Kragen zieren zwei dünne Streifen, die für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte stehen - sie waren das Alleinstellungsmerkmal der Meistertrikots von 1967", erklärt CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder.
Er ergänzte: "Entstanden ist dieses für uns individuell angefertigte Trikot durch die Ideen unseres Marketingleiters und unseres Fanshop-Leiters in enger Abstimmung mit unserem Ausrüster JAKO. Wir sind überzeugt, dass das Trikot bei allen Himmelblauen großen Anklang finden wird."
Das Jubiläumstrikot vereint zahlreiche gestalterische Details und greift mit direktem historischem Bezug prägende Momente, Persönlichkeiten und Epochen aus sechs Jahrzehnten Vereinsgeschichte auf. Das Design überzeugt durch seine konsequente Farbgebung in Himmelblau und Weiß.
In edlem Grau abgesetzte Motive auf Vorderseite und Trikotrücken fügen sich zu einer Gesamtkomposition, die die Historie des Vereins sichtbar widerspiegelt.
Das ist auf dem Sondertrikot zu sehen
So finden sich zahlreiche Motive aus sechs Jahrzehnten Vereinsgeschichte wieder. Dazu zählen unter anderem die Alte Fischerwiese mit dem markanten Stadiondach, Erinnerungen an die Sachsenpokalsiege sowie historische Zeitungsausschnitte aus dem Meisterjahr 1967.
Die Rückseite verbindet die Historie des FCK mit der des CFC. Hier finden sich weitere prägende Persönlichkeiten wie Gerd Schädlich, Christoph Franke oder Michael Ballack, ergänzt durch markante Schriftbilder sowie grafische Elemente aus internationalen Wettbewerben, darunter die UEFA-Cup-Trilogie.
Der Verkaufsstart erfolgt exklusiv am Samstag beim 20. Klinikum-Cup 2026. Ab 9 Uhr sind die Jubiläumstrikots zum Preis von 79,95 Euro und 64,95 Euro (Kindergrößen) am CFC-Stand im Eingangsbereich der Richard-Hartmann-Halle erhältlich.
Erstmals werden dort auch die beiden U12-Teams des CFC in den neuen Jubiläumstrikots auflaufen.
Titelfoto: Bildmontage: PR (2)