Adamczyk, Zickert, Bozic: Sie sind die Chemnitzer Gewinner der Saison

Chemnitz - 50 Punkte, Platz sieben: Nach schwierigem Saisonstart stabilisierte sich der CFC und erreichte am Ende das Saisonziel. Den Sprung in die Top sechs schaffte die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) nicht mehr. TAG24 nennt drei Gewinner der abgelaufenen Spielzeit.

Wie Adamczyk tauchte auch der Routinier bereits nach der Hinrunde in der Gewinner-Kategorie auf. Auf Zickert, inzwischen 35 Jahre alt, war auch in der Rückrunde stets Verlass.

Der gebürtige Kölner war die unumstrittene Nummer eins der Himmelblauen. Er stand in allen 34 Punktspielen zwischen den Pfosten. 17-mal hielt Adamczyk seinen Kasten sauber. Überragend!

Dejan Bozic (32, M.) und Robert Zickert (35, r.). Nicht nur Stützen des Teams, sondern auch absolute Gewinner. © imago/Fotostand

Dejan Bozic (32)

Nach langer Leidenszeit kehrte der Vollblut-Stürmer in der Winterpause endlich auf den Platz zurück. Und Bozic spielte, als sei er niemals weg gewesen. Neun Tore in 16 Partien - eine bärenstarke Quote.

"Dejan ist ein absoluter Unterschiedsspieler, der mit Herz und Leidenschaft im Training und in den Spielen stets vorangeht", lobt Sportdirektor Chris Löwe (36).

Er hat es geschafft, den Torgaranten ein weiteres Jahr an die Himmelblauen zu binden.