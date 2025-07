CFC sucht Verteidiger: Überzeugt Ex-Auer Jeck oder kehrt Felix Müller zurück?

Alles in Kürze

Der beim FC Erzgebirge Aue ausgebildete Niklas Jeck (23, M.) stand gegen Usti in der ersten Halbzeit als Innenverteidiger für den CFC auf dem Platz. © Marcus Hengst

"Das war ein sehr rassiges, intensives, gesund hartes Testspiel. Wir haben den Gegner 90 Minuten lang dominiert. Wir haben trotz des Chancen-Festivals verloren. Auch das gehört zur Vorbereitung, fördert die Widerstandsfähigkeit meiner Mannschaft", analysierte Duda den Auftritt am Mittwochabend.

Die Tschechen waren durch Pavel Moulis (34) nach einem Konter bereits in der 4. Minute in Führung gegangen. Die Himmelblauen hatten vor über 600 Zuschauern zahlreiche Torchancen, die sie nicht verwerten konnten. Domenico Alberico (26) traf in der 24. Minute ins Netz. Schiri Lars Albert erkannte eine Abseitsstellung. Das war eine Fehlentscheidung.

Zum frühen Gegentor meinte Duda: "Das darf auf Regionalliga-Niveau nicht passieren. Das habe ich den Jungs auch gesagt. Das war zu billig." Und vielleicht auch ein Ergebnis der erneuten Umstellung in der Abwehrkette.

Hier tauchte in der ersten Halbzeit mit Niklas Jeck (23) ein Innenverteidiger auf, der seit Montag zur Probe mittrainierte. Die 1,93 Meter große Abwehrkante spielte in den vergangenen beiden Jahren für den Bayern-Regionalligisten FV Illertissen (54 Einsätze, drei Tore).