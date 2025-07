Rolle rückwärts! Innenverteidiger Felix Müller bleibt beim CFC

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36). © Picture Point/Gabor Krieg

Der Routinier unterschrieb am Freitag einen Einjahresvertrag und wird in der neuen Saison in der Abwehrzentrale an der Seite von Neuzugang Julius Bochmann den eigenen Strafraum verteidigen. Zwischen Müllers letztem Einsatz beim Saisonausklang in Einsiedel und seinem Neustart in Chemnitz liegen exakt 54 Tage.

Der Vertrag des gebürtigen Zeitzers war zum 30. Juni 2025 ausgelaufen. Beide Seiten konnten sich zunächst nicht auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit verständigen. Jetzt kehrt der verlorene Sohn nur elf Tage nach Vertragsende an die Gellertstraße zurück. Die Chemnitzer reagieren damit auf die mehrwöchigen Ausfälle von Robert Zickert (35) und Anton Rücker (24).

"Wir haben uns auch beim Abschied vor knapp acht Wochen mit Respekt tief in die Augen geblickt, weil wir jederzeit einen offenen und ehrlichen Austausch hatten. Deshalb war die Tür nun aus voller Überzeugung von beiden Seiten ganz schnell wieder offen", erklärte Sportdirektor Löwe.