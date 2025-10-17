Ballert Damer die Himmelblauen bei Hertha wieder zum Sieg?
Chemnitz - Bei Hertha BSC II. setzt der Chemnitzer FC am Sonntag (14 Uhr) den Punktekampf fort. Die Berliner warten seit dem 3. Spieltag (5:2 gegen Eilenburg) auf einen Sieg. Das war ihr bislang einziger Dreier.
Die Himmelblauen konnten in den vergangenen drei Partien nur zwei Zähler erkämpfen. Vor allem das Heim-Remis gegen den FC Eilenburg - das 2:2 erzielten die Gäste wenige Sekunden vor dem Abpfiff - schmerzte.
Die vorigen beiden Spiele bei den Hertha-Bubis konnte der CFC gewinnen (1:0, 5:0). Ein Stürmer erinnert sich an diese Duelle besonders gern: Leon Damer (25).
Vier der sechs Tore gingen auf sein Konto. Beordert Trainer Benjamin Duda (37) Damer erstmals seit Ende August wieder in die Startelf?
Eine Option ist der Drittliga-erfahrene Offensivmann. Zumal Dejan Bozic (32), der gegen Eilenburg vom Platz flog und für zwei Spiele gesperrt wurde, fehlt.
CFC-Trainer Duda: "Hertha ist ein sehr dynamisches, talentiertes Team mit viel Ballbesitzspiel"
Tom Baumgart (27) muss nach seiner Rot-Sperre zum dritten und letzten Mal pausieren. Umso erfreulicher, dass Duda in dieser Woche einige Spieler begrüßen konnte, die im Landespokal (3:0 in Annaberg) nicht auflaufen konnten.
Die in der Vorwoche erkrankten Niclas Walther (23) und Felix Müller (32) kehrten ins Training zurück. Auch Stürmer Jonas Marx (21), der seine Verletzung am Zeh auskuriert hat, mischt wieder mit.
Der CFC vermeldet zudem, dass Niclas Erlbeck (32, er beklagte Knieprobleme) große Teile des Trainings absolvierte und auf einem guten Weg ist. Artur Mergel, der in Annaberg das zwischenzeitliche 2:0 erzielte, bekam in dieser Partie einen Schlag auf den Knöchel. Er sollte in Berlin wieder einsatzbereit sein.
Was erwartet seine Elf in der Hauptstadt? "Hertha ist ein sehr dynamisches, talentiertes Team mit viel Ballbesitzspiel", erklärt Duda: "Wir müssen uns wieder darauf fokussieren, gegen den Ball gut zu stehen, dem Gegner auch mal den Ball zu überlassen und dann im Umschalten gefährlich zu werden. Darauf fokussieren wir uns in den noch ausstehenden Trainingseinheiten."
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag