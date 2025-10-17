Ballert Damer die Himmelblauen bei Hertha wieder zum Sieg?

Chemnitz - Bei Hertha BSC II. setzt der Chemnitzer FC am Sonntag (14 Uhr) den Punktekampf fort. Die Berliner warten seit dem 3. Spieltag (5:2 gegen Eilenburg) auf einen Sieg. Das war ihr bislang einziger Dreier.

Mit dem CFC in der Liga zuletzt dreimal sieglos: Trainer Benjamin Duda (37). © Picture Point/Gabor Krieg

Die Himmelblauen konnten in den vergangenen drei Partien nur zwei Zähler erkämpfen. Vor allem das Heim-Remis gegen den FC Eilenburg - das 2:2 erzielten die Gäste wenige Sekunden vor dem Abpfiff - schmerzte.

Die vorigen beiden Spiele bei den Hertha-Bubis konnte der CFC gewinnen (1:0, 5:0). Ein Stürmer erinnert sich an diese Duelle besonders gern: Leon Damer (25).

Vier der sechs Tore gingen auf sein Konto. Beordert Trainer Benjamin Duda (37) Damer erstmals seit Ende August wieder in die Startelf?

Eine Option ist der Drittliga-erfahrene Offensivmann. Zumal Dejan Bozic (32), der gegen Eilenburg vom Platz flog und für zwei Spiele gesperrt wurde, fehlt.